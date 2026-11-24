L'Agence nationale de la sécurité routière (NHTSA) a annoncé mardi qu'elle proposait d'accorder deux années supplémentaires aux constructeurs automobiles pour équiper la quasi-totalité des voitures et camions neufs de systèmes avancés de freinage d'urgence automatique.

Sous la présidence de Joe Biden, l'agence avait déclaré qu'elle exigerait des grands constructeurs qu'ils équipent toutes les voitures et tous les camions neufs de ce système de sécurité d'ici 2029. Elle propose désormais de reporter cette obligation à septembre 2031. Cette réglementation est l'une des mesures les plus ambitieuses prises ces dernières années aux États-Unis en matière de sécurité automobile. La NHTSA avait précédemment déclaré que cette réglementation permettrait de sauver au moins 360 vies et d’éviter au moins 24 000 blessés chaque année une fois mise en œuvre.

La NHTSA sollicite également des avis sur d’éventuelles modifications techniques.

L’Alliance for Automotive Innovation, qui représente GM GM.O , Toyota Motor 7203.T , Volkswagen VOWG.DE , Hyundai 005380.KS et d’autres constructeurs automobiles, a intenté début 2025 une action en justice pour bloquer cette réglementation, affirmant que celle-ci était “pratiquement impossible à mettre en œuvre avec la technologie disponible”. L’affaire est en cours.

John Bozzella, qui dirige le groupe automobile, a salué mardi la NHTSA “pour avoir franchi cette étape importante visant à corriger les lacunes majeures de la réglementation de 2024 de l’administration Biden relative à l’AEB”.

Il a déclaré que “sans modifications substantielles, la norme actuelle rendra la conduite des véhicules équipés d’un système AEB aux États-Unis imprévisible et erratique, et sera source de frustration et de confusion pour les conducteurs. Les constructeurs automobiles pourraient eux aussi cesser purement et simplement de commercialiser certains modèles ou types de véhicules”.

Le groupe a fait valoir que l’exigence selon laquelle les voitures et les camions doivent être capables de s’arrêter et d’éviter de percuter les véhicules qui les précèdent à une vitesse pouvant atteindre 62 miles par heure (100 km/h) est irréaliste.

Dans la loi sur les infrastructures de 2021, le Congrès a chargé la NHTSA d’établir des normes minimales de performance pour les systèmes de freinage d’urgence automatiques, qui utilisent des capteurs tels que des caméras et des radars pour détecter lorsqu’un véhicule est sur le point d’entrer en collision, puis actionnent automatiquement les freins si le conducteur ne l’a pas fait.

La NHTSA avait précédemment estimé que cette réglementation coûterait 354 millions de dollars par an, mais avait indiqué que les bénéfices nets sur toute la durée de vie des véhicules devraient se situer entre 5,82 et 7,26 milliards de dollars.

En 2016, 20 constructeurs automobiles se sont engagés volontairement à généraliser le freinage d’urgence automatique sur la quasi-totalité des véhicules américains d’ici 2022. Fin 2023, ces 20 constructeurs avaient équipé au moins 95 % de leurs véhicules de ces systèmes de freinage, mais les détracteurs affirment qu’il est impossible de garantir leur efficacité sans réglementation gouvernementale.