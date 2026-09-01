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Les États-Unis prônent une approche non interventionniste en matière de réglementation de l'IA lors de la réunion du G20 sur les technologies
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 17:01
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des objectifs américains aux paragraphes 1-2 et 4-5, ainsi que des commentaires de Musk au paragraphe 9)

* Les États-Unis vont faire pression sur les membres du G20 pour s'opposer à la création de nouveaux organismes de contrôle de l'IA, selon un responsable de la Maison Blanche

* Les grandes entreprises américaines spécialisées dans l'IA tireraient profit d'une absence de réglementation

* Altman, d'OpenAI, et Huang, de Nvidia, rejoignent les délégués en Caroline du Nord ce mercredi

par Courtney Rozen

Mardi, l’ des États-Unis ont exhorté les membres du G20 à adopter une approche non interventionniste en matière de réglementation de l’IA et à éviter de créer de nouvelles règles pour cette technologie lors d’un rassemblement de géants du secteur et de ministres du Commerce en Caroline du Nord.

Les objectifs des États-Unis rejoignent largement la réflexion des plus grandes entreprises mondiales d’IA, qui sont presque toutes américaines. Celles-ci souhaitent une réglementation moins stricte à l’échelle mondiale pour leurs activités en pleine expansion, ou à influencer l’élaboration des règles au fur et à mesure de leur rédaction. Les exigences du gouvernement fédéral pourraient nuire aux bénéfices du secteur si elles ralentissaient la mise sur le marché de nouveaux modèles ou incitaient les entreprises à modifier les performances de leurs produits pour répondre à des préoccupations en matière de sécurité.

Michael Kratsios, conseiller américain en matière de technologies, qui co-organise cette réunion de deux jours, a plaidé pour que les pays adoptent les « Principes de Caroline ».

Les pays signataires s’engagent à « réserver les nouvelles réglementations à des considérations inédites » lors de l’élaboration des règles relatives à l’IA, a déclaré M. Kratsios aux responsables du G20 présents à la réunion. Ils investiront également dans « la recherche fondamentale pour accélérer les découvertes » et renforceront les opportunités commerciales liées aux nouvelles technologies, a-t-il déclaré.

« Les décideurs politiques n’ont pas besoin d’aborder chaque innovation de manière isolée et ne devraient pas traiter chaque technologie émergente comme un problème politique sans précédent », a-t-il déclaré.

Les dirigeants du G20 se réunissent à un moment crucial du développement du secteur de l’IA et du débat mondial sur la manière de le réguler, alors que les États-Unis sont confrontés à une menace croissante de la part de la Chine dans la course à la suprématie en matière d’IA.

Un groupe d’experts des Nations unies a récemment averti que les progrès de l’IA devancent la compréhension scientifique et les politiques gouvernementales. Des événements récents, notamment un piratage déclenché par un agent OpenAI rebelle qui a compromis l’infrastructure de la société d’IA Hugging Face, ont renforcé les inquiétudes quant à la rigueur avec laquelle les principales entreprises d’IA surveillent les tests de leurs produits.

Les agents d’IA sont des programmes qui fonctionnent avec un minimum de supervision humaine.

LES ACTEURS CLÉS DU SECTEUR

Elon Musk SPCX.O , directeur général de SpaceX , , a critiqué mardi matin la réglementation technologique de l’Union européenne, affirmant que la politique de l’UE « freine le progrès » des entreprises. Il a également exhorté les dirigeants hors de Chine à développer de nouvelles sources d’énergie pour alimenter les centres de données.

Le directeur général de Meta, Mark Zuckerberg, s’adressera aux ministres par visioconférence, a indiqué un porte-parole du ministère américain du Commerce, en remplacement de la présidente de l’entreprise, Dina Powell McCormick, qui devait initialement prendre la parole. Le cofondateur de Google DeepMind, Demis Hassabis, a également été ajouté à la liste des intervenants qui s’adresseront aux ministres par visioconférence, a déclaré lundi un porte-parole de Google.

Reuters avait précédemment indiqué que le directeur général d’OpenAI, Sam Altman, et le directeur général de Nvidia

NVDA.O , Jensen Huang, s’adresseraient séparément aux délégués mercredi, en présence du secrétaire au Commerce Howard Lutnick, qui préside également la réunion.

Lors de la réunion du G20 sur les technologies, les États-Unis insisteront auprès des pays membres pour qu’ils ne créent pas de nouveaux organismes de régulation chargés de superviser le développement de l’IA, a déclaré un responsable de la Maison Blanche.

Cette réunion s’inscrit dans une série de rencontres qui se tiendront au cours des prochains mois dans différentes villes américaines, en amont du sommet des dirigeants du G20 prévu en décembre à Miami.

LA COURSE À L’IA ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET LA CHINE

Les modèles d’IA chinois « open-weight » (à poids ouvert), c’est-à-dire des systèmes dont les éléments centraux sont accessibles au public, gagnent en performances par rapport aux systèmes propriétaires des géants américains de l’IA tels qu’Anthropic et OpenAI. Ces modèles de fabrication chinoise gagnent du terrain auprès des entreprises américaines, ce qui représente également un risque potentiel pour la sécurité si les dirigeants du pays décidaient d’intervenir.

« Il est désormais d’autant plus urgent pour cette administration de veiller à ce que le reste du monde reste au sein de l’écosystème technologique américain et ne cherche pas d’alternatives », a déclaré Vivek Chilukuri, chercheur en technologie et sécurité nationale au Center for a New American Security.

L’ambassade de Chine à Washington n’a pas répondu à une demande de commentaires de Reuters concernant sa participation à la réunion en Caroline du Nord.

Des responsables canadiens devraient y participer, a indiqué un porte-parole du gouvernement canadien, ajoutant que la délégation plaiderait pour que les pays trouvent un équilibre entre l’innovation et « la confiance et la sécurité du public ». Les États-Unis et le Canada sont engagés dans une guerre commerciale, déclenchée par le président américain.

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