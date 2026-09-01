Les États-Unis prônent une approche non interventionniste en matière de réglementation de l'IA lors de la réunion du G20 sur les technologies

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(Ajout des dirigeants du secteur technologique aux paragraphes 6 à 9, de Hejun au paragraphe 14, et d’un manifestant aux paragraphes 17 et 18)

* Les États-Unis vont faire pression sur les membres du G20 pour s’opposer à la création de nouveaux organismes de contrôle de l’IA, selon un responsable de la Maison Blanche

* Les grandes entreprises américaines spécialisées dans l’IA tireraient profit d’une absence de réglementation

* Altman, d'OpenAI, et Huang, de Nvidia, rejoignent les délégués en Caroline du Nord mercredi

par Courtney Rozen et JC Whittington

Les États-Unis ont exhorté mardi les membres du G20 , à adopter une approche de non-intervention en matière de réglementation de l’IA et à éviter de créer de nouvelles règles pour la technologie , lors d’un rassemblement de géants du secteur et de ministres du Commerce en Caroline du Nord.

Les objectifs des États-Unis rejoignent largement la philosophie des plus grandes entreprises mondiales d’IA, qui sont presque toutes américaines. Celles-ci souhaitent moins de réglementation à l’échelle mondiale pour leurs activités en pleine expansion, ou à influencer l’élaboration des règles au fur et à mesure de leur rédaction. Les exigences du gouvernement fédéral pourraient nuire aux bénéfices du secteur si elles ralentissaient la mise sur le marché de nouveaux modèles ou incitaient les entreprises à modifier le fonctionnement de leurs produits pour répondre à des préoccupations de sécurité.

Michael Kratsios, conseiller américain en matière de technologies, qui co-organise cette réunion de deux jours, a plaidé pour que les pays évitent d’élaborer des réglementations entièrement nouvelles pour l’IA, et se concentrent plutôt sur l’élaboration de règles applicables aux situations « inédites » impliquant cette technologie.

Il a également appelé les pays à investir dans la « recherche fondamentale pour accélérer les découvertes » et à renforcer les opportunités commerciales liées aux nouvelles technologies.

“Les décideurs politiques n’ont pas besoin d’aborder chaque innovation de manière isolée et ne devraient pas traiter chaque technologie émergente comme un problème politique sans précédent”, a-t-il déclaré.

Demis Hassabis de Google DeepMind , Mark Zuckerberg de Meta et Elon Musk directeur général de SpaceX SPCX.O se sont adressés aux participants par vidéoconférence mardi.

Demis Hassabis a appelé les responsables du G20 à mettre en place des tests de sécurité pour les systèmes d’IA.

Mark Zuckerberg a déclaré que les pays ne devraient pas restreindre les modèles d’IA à poids ouvert. Les modèles d’IA à poids ouvert sont des systèmes dont les éléments fondamentaux sont accessibles au public. Ces dernières semaines, Mark Zuckerberg a tenté de positionner son entreprise comme un leader dans le domaine des modèles à poids ouvert, et des restrictions pourraient freiner ses ambitions.

Elon Musk a critiqué la réglementation technologique de l’Union européenne, affirmant que la politique de l’UE “freine le progrès” des entreprises. Il a également exhorté les dirigeants hors de Chine à développer de nouvelles sources d’énergie pour alimenter les centres de données. Les débats autour des centres de données sont devenus un enjeu politique majeur aux États-Unis à l’approche des élections de mi-mandat de 2026, leur développement influençant l’attitude des électeurs envers les candidats.

Un groupe d’experts de l’ des Nations unies a récemment averti que les progrès de l’IA devancent la compréhension scientifique et les politiques gouvernementales. Des événements récents, notamment un piratage déclenché par un agent OpenAI rebelle qui a compromis l’infrastructure de la société d’IA Hugging Face, ont renforcé les inquiétudes quant à la rigueur avec laquelle les principales entreprises d’IA surveillent les tests de leurs produits. Les agents d’IA sont des programmes qui fonctionnent avec un minimum de supervision humaine.

LES ÉTATS-UNIS FACE À UNE MENACE CROISSANTE LIÉE AUX PROGRÈS DE LA CHINE EN MATIÈRE D’IA

Les dirigeants du G20 se réunissent à un moment clé du développement du secteur de l’IA et du débat mondial sur la manière de le réguler, alors que les États-Unis sont confrontés à une menace croissante de la part de la Chine dans la course à la suprématie en matière d’IA.

Les modèles d’IA “open-weight” chinois gagnent en performances par rapport aux systèmes propriétaires des géants américains de l’IA tels qu’Anthropic et OpenAI. Ces modèles de fabrication chinoise gagnent du terrain auprès des entreprises américaines, ce qui représente également un risque potentiel pour la sécurité si les dirigeants du pays décidaient d’intervenir.

“Il est désormais d’autant plus urgent pour cette administration de veiller à ce que le reste du monde reste au sein de l’écosystème technologique américain et ne cherche pas d’alternatives”, a déclaré Vivek Chilukuri, chercheur en technologie et sécurité nationale au Center for a New American Security.

Yin Hejun, ministre chinois des Technologies et des Sciences, représentait le Parti communiste chinois lors de cette réunion.

Cette réunion s’inscrit dans une série de rencontres qui se tiendront au cours des prochains mois dans différentes villes américaines, en prévision du sommet des dirigeants du G20 qui se tiendra à Miami en décembre.

Reuters avait précédemment indiqué que Sam Altman, directeur général d’OpenAI, et Jensen Huang, directeur général de Nvidia

NVDA.O , s’exprimeraient séparément devant les délégués aux côtés de Howard Lutnick, secrétaire américain au Commerce, mercredi .

Une poignée de manifestants s’est rassemblée à l’extérieur du lieu de la réunion du G20. John Montavon, un manifestant originaire de Caroline du Nord, s’est opposé au plaidoyer d’Elon Musk en faveur des centres de données, ajoutant que leurs besoins en énergie contribueraient au réchauffement de la planète.

“Elon Musk a montré qu’il était complètement déconnecté de la réalité dans laquelle la plupart d’entre nous vivons”, a-t-il déclaré.