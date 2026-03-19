Les États-Unis prolongent la protection de Citgo, propriété du Venezuela, contre ses créanciers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les États-Unis ont prolongé jusqu'au 5 mai une licence qui protège le raffineur vénézuélien Citgo Petroleum de ses créanciers, selon un communiqué publié jeudi sur le site Internet du département du Trésor.
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