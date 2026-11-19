Les États-Unis prévoient d'annoncer la cause de la panne qui a entraîné l'arrêt des vols au sol à l'échelle nationale, selon la FAA

Le directeur de l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) des États-Unis a déclaré jeudi que le gouvernement prévoyait d'annoncer cette semaine la cause profonde de la panne de routeur qui a entraîné vendredi un arrêt des vols à l'échelle nationale , perturbant plus de 18 000 vols et affectant un million de passagers.

L'administrateur de la FAA, Bryan Bedford, a refusé de commenter ces conclusions, mais a indiqué que le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, informerait le public des résultats.

M. Duffy a indiqué qu’un routeur Juniper installé par L3Harris Technologies LHX.N dans un site isolé de l’Arkansas avait provoqué vendredi une suspension des vols à l’échelle nationale pendant près de cinq heures, la plus longue aux États-Unis depuis les attentats du 11 septembre 2001.

M. Bedford a déclaré que le réseau FTI, exploité par L3 depuis 2002, devait être remplacé de toute urgence. “Nous disposons d’un réseau téléphonique fédéral disparate et archaïque, c’est pourquoi nous devons nous en affranchir aussi vite que possible, tout en garantissant la sécurité”, a-t-il ajouté.

M. Duffy a déclaré mercredi que l’équipe chargée de la surveillance du réseau jouait un rôle essentiel et que l’incident n’avait pas été détecté assez rapidement.

M. Duffy a précisé que l’installation des 68 routeurs précédents, fabriqués par Juniper Networks ( HPE.N , filiale de Hewlett Packard Enterprise), n’avait posé aucun problème. Il a toutefois indiqué que la FAA avait suspendu les installations de routeurs Juniper, tandis que les tests se poursuivent dans un laboratoire de L3Harris en Floride, en présence de représentants de la FAA, de Cisco CSCO.O et du FBI.

M. Duffy a demandé au Congrès d’approuver rapidement une enveloppe supplémentaire de 50 milliards de dollars afin de mener à bien les modernisations de grande envergure du système américain de contrôle du trafic aérien et des aéroports, qui sont vieillissants, après que les législateurs ont approuvé l’année dernière une enveloppe de 12,5 milliards de dollars. Certains législateurs sont favorables à une enveloppe plus modeste, destinée spécifiquement aux améliorations en matière de sécurité.