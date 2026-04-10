Les États-Unis prêtent 8,5 millions de barils de pétrole du SPR pour la deuxième fois depuis la guerre en Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère américain de l'Énergie a déclaré vendredi qu'il avait prêté 8,48 millions de barils de pétrole brut de la Réserve stratégique de pétrole à quatre compagnies pétrolières, la deuxième attribution dans le cadre des efforts de l'administration Trump pour freiner les prix des carburants qui ont bondi pendant la guerre américano-israélienne contre l'Iran.

Les entreprises qui ont obtenu des prêts SPR sont Gunvor USA, Phillips 66 Company, Trafigura Trading et Macquarie Commodities Trading, a indiqué le DOE. Le 1er avril, les États-Unis avaient proposé de prêter jusqu'à 10 millions de barils dans le cadre du deuxième lot.

Au final, les États-Unis souhaitent prêter 172 millions de barils du SPR, qui seront livrés tout au long de l'année et jusqu'en 2027. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un accord plus large conclu avec 32 pays au sein de l'Agence internationale de l'énergie, qui prévoit la mise à disposition de 400 millions de barils.

Le déblocage des réserves de pétrole vise à contrôler les prix du pétrole qui ont grimpé en flèche pendant la guerre, ce qui, selon l'AIE, a entraîné la plus grande perturbation pétrolière de l'histoire.

Dans le premier lot du SPR américain, les compagnies d'énergie n'ont pris le mois dernier que 45,2 millions de barils, soit environ 52 % de ce que le ministère de l'énergie avait offert.

Le pétrole du SPR est libéré sous forme de prêts que les entreprises rembourseront avec des barils supplémentaires en guise de prime, un système qui, selon le ministère de l'énergie, contribuera à stabiliser les marchés "sans coût pour les contribuables américains."