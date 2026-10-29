Les États-Unis prêtent 40 millions de barils de pétrole provenant de leur réserve stratégique de pétrole (SPR), dans le cadre de la dernière tranche de l'accord mondial

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(Entièrement révisé, avec des précisions sur les prêts et le contexte)

* Les compagnies pétrolières empruntent environ 40 millions de barils dans le cadre de la part finale des États-Unis dans la libération de stocks soutenue par l’AIE

* Le ministère de l’Énergie attribue près de 16,8 millions de barils à des entreprises telles que Gunvor, Trafigura, Phillips 66 et Vitol

* Ces prêts permettront de récupérer 44 millions de barils de pétrole, auxquels s'ajouteront les volumes empruntés dès le début de l'année prochaine, selon l'administration

par Timothy Gardner

Le gouvernement américain a déclaré jeudi que les compagnies pétrolières avaient accepté d'emprunterenviron 40 millions de barilsde brut à la Réserve stratégique de pétrole, dernier volet de la part américaine d'un accord mondial visant à contrôler les prix des carburants après que les États-Unis et Israël ont déclenché la guerre contre l'Iran.

Le ministère de l’Énergie a indiqué avoir attribué, le 28 octobre, des contrats portant sur près de 16,8 millions de barils. Gunvor, Trafigura Trading, Phillips 66 PSX.N et Vitol Inc ont emprunté ces barils,a-t-il précisé dans un communiqué. Les États-Unis avaient proposé ces 17 millions de barils provenant de la Réserve stratégique de pétrole (SPR) le 16 octobre.

Le ministère avait attribué 23,8 millions de barils le 13 octobre à des entreprises telles qu’Exxon Mobil XOM.N , Atlantic Trading & Marketing et Macquarie Commodities Trading.

Washington avait accepté, en mars , de prêter 172 millions de barils de pétrole provenant de la SPR dans le cadre d’un accord plus large conclu avec une trentaine de pays membres de l’Agence internationale de l’énergie visant à libérer 400 millions de barils provenant des réserves mondiales.

Cette forte dépendance vis-à-vis de la SPR a eu un coût, réduisant en partie sa capacité à apaiser les marchés . L’administration du président Donald Trump a puisé dans ces réserves après que l’administration précédente de l’ancien président Joe Biden eut vendu d’importantes quantités de pétrole de la SPR à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022. Le niveau de la SPR est désormais le plus bas depuis 1982 .

Plutôt que de vendre ce pétrole, l’administration Trump le prête et perçoit des intérêts sous forme de barils de pétrole. Cela se traduira par 44 millions de barils supplémentaires, en plus des volumes empruntés, qui commenceront à être restitués à la SPR au début de l’année prochaine, a indiqué l’administration.

“En garantissant le retour d’une quantité supérieure à celle que nous avons libérée, nous renforçons la sécurité énergétique des États-Unis et veillons à ce que la Réserve stratégique de pétrole reste prête pour l’avenir,” a déclaré Kyle Haustveit, sous-secrétaire au sein du département.