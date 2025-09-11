Les États-Unis poursuivent Uber pour discrimination fondée sur le handicap

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails de la plainte et tente d'obtenir des commentaires)

Le gouvernement américain a poursuivi jeudi Uber Technologies UBER.N , accusant la société de covoiturage de discriminer les passagers handicapés.

Dans une plainte déposée devant le tribunal fédéral de San Francisco, le ministère américain de la Justice affirme que les chauffeurs d'Uber refusent régulièrement de servir les personnes handicapées, y compris celles qui voyagent avec des animaux d'assistance ou des fauteuils roulants escamotables.

Le ministère a également déclaré qu'Uber et ses chauffeurs imposent des suppléments inadmissibles en facturant des frais de nettoyage pour les animaux d'assistance et des frais d'annulation aux passagers qui se voient refuser le service.

Certains chauffeurs insultent et rabaissent les personnes handicapées, ou refusent des demandes raisonnables telles que laisser les passagers à mobilité réduite s'asseoir sur le siège avant.

"Le comportement discriminatoire d'Uber a causé un préjudice économique, émotionnel et physique important aux personnes handicapées", indique la plainte.

L'action en justice vise à obtenir une injonction interdisant toute nouvelle violation de la loi américaine sur les personnes handicapées (Americans with Disabilities Act), des changements dans les pratiques d'Uber, des dommages-intérêts et une amende civile.

Uber n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Le ministère de la Justice n'a pas répondu immédiatement à une demande d'informations complémentaires.