Les États-Unis poursuivent Lyft en justice, l'accusant de discrimination à l'encontre des usagers en situation de handicap

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* Une action en justice réclame 53 millions de dollars pour des personnes en situation de handicap qui auraient été victimes de discrimination

* Une action en justice accuse Lyft d'avoir enfreint la loi américaine sur les personnes handicapées (Americans with Disabilities Act)

* Le ministère américain de la Justice avait poursuivi Uber pour le même motif l'année dernière

* Lyft affirme contester les allégations du ministère de la Justice

(Ajout des commentaires de Lyft aux paragraphes 3 et 7-8)

par Kanishka Singh

Le ministère américain de la Justice a intenté lundi une action en justice contre Lyft

LYFT.O , accusant le prestataire de services de VTC d’avoir exercé une discrimination à l’encontre de passagers en situation de handicap, notamment ceux qui utilisent des animaux d’assistance et des aides à la mobilité telles que des fauteuils roulants pliables.

La plainte réclame 53 millions de dollars au profit des personnes en situation de handicap qui auraient été victimes de discrimination de la part de Lyft et qui ont déposé plainte auprès de Lyft ou du ministère de la Justice, a indiqué ce dernier dans un communiqué.

Lyft a déclaré ne pas être d’accord avec les allégations formulées dans la plainte du ministère de la Justice, déposée devant le tribunal fédéral de première instance du district nord de Californie.

La plainte allègue que Lyft a enfreint le titre III de la loi américaine sur les personnes handicapées (Americans with Disabilities Act) de 1990, qui interdit aux entreprises de transport privées toute discrimination fondée sur le handicap.

La plainte vise à obtenir une décision de justice obligeant Lyft à mettre fin à la discrimination présumée, à modifier ses politiques pour se conformer à la loi américaine sur les personnes handicapées (Americans with Disabilities Act) et à former son personnel et ses chauffeurs à cette législation, a précisé le ministère de la Justice.

Le ministère de la Justice a allégué que Lyft et ses chauffeurs refusaient systématiquement de prendre en charge des personnes en situation de handicap et refusaient d’adapter de manière raisonnable les politiques et pratiques de Lyft afin d’éviter une telle discrimination.

"Nous avons depuis longtemps mis en place des politiques exigeant des chauffeurs qu’ils s’adaptent aux passagers voyageant avec des animaux d’assistance ou utilisant des aides à la mobilité pliables, et les chauffeurs qui enfreignent ces politiques s’exposent à de graves conséquences, notamment la désactivation définitive de leur compte", a déclaré Lyft dans un communiqué en réponse à cette action en justice.

Lyft a également indiqué avoir coopéré avec le ministère de la Justice tout au long de son enquête.

L’année dernière, le gouvernement américain avait intenté une action en justice contre Uber UBER.N , accusant la société de covoiturage d’avoir enfreint la même loi fédérale en exerçant une discrimination à l’encontre de passagers en situation de handicap.

Cette action en justice réclamait 125 millions de dollars pour les personnes victimes de la discrimination présumée et ayant précédemment déposé plainte auprès d’Uber ou du ministère de la Justice.

Uber avait déclaré contester l’ensemble des allégations et s’était engagé à élargir l’accès à ses services et à améliorer l’expérience des usagers en situation de handicap.