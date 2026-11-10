Les États-Unis poursuivent Lyft en justice, l'accusant d'avoir refusé de transporter des passagers accompagnés de chiens d'assistance ou en fauteuil roulant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le ministère américain de la Justice a intenté lundi une action en justice contre Lyft
LYFT.O , accusant le prestataire de services de VTC d’avoir exercé une discrimination à l’encontre de passagers en situation de handicap, notamment ceux qui utilisent des animaux d’assistance et des aides à la mobilité telles que des fauteuils roulants pliables.
La plainte réclame 53 millions de dollars au profit des personnes en situation de handicap qui auraient été victimes de discrimination de la part de Lyft et qui ont déposé plainte auprès de Lyft ou du ministère de la Justice, a indiqué ce dernier dans un communiqué.
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