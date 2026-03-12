 Aller au contenu principal
Les États-Unis poursuivent la Californie au sujet des règles sur les véhicules à émissions nulles et les gaz à effet de serre
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 13:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration Trump a intenté jeudi un procès à l'État de Californie, affirmant que les règles de l'État relatives aux véhicules zéro émission et aux émissions de gaz à effet de serre des pots d'échappement sont illégales et préemptées par la loi fédérale.

Le ministère américain des transports a poursuivi le California Air Resources Board devant la U.S. District Court au sujet des règles relatives aux véhicules qui restent en vigueur même après que le président Donald Trump a signé l'année dernière une loi annulant la dérogation accordée à la Californie dans le cadre du programme Advanced Clean Cars II pour éliminer progressivement les voitures à essence d'ici 2035, mais les règles antérieures restent en vigueur.

