Les États-Unis poursuivent la Californie au sujet des règles sur les véhicules à émissions nulles et les gaz à effet de serre

L'administration Trump a intenté jeudi un procès à l'État de Californie, affirmant que les règles de l'État relatives aux véhicules zéro émission et aux émissions de gaz à effet de serre des pots d'échappement sont illégales et préemptées par la loi fédérale.

Le ministère américain des transports a poursuivi le California Air Resources Board devant la U.S. District Court au sujet des règles relatives aux véhicules qui restent en vigueur même après que le président Donald Trump a signé l'année dernière une loi annulant la dérogation accordée à la Californie dans le cadre du programme Advanced Clean Cars II pour éliminer progressivement les voitures à essence d'ici 2035, mais les règles antérieures restent en vigueur.