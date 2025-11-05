 Aller au contenu principal
Les États-Unis pourraient réduire leur trafic aérien de 10 % d'ici vendredi sans accord sur la fermeture du gouvernement, selon certaines sources
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 22:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, devrait ordonner une réduction de 10 % du trafic aérien programmé dans 40 grands aéroports à partir de vendredi, en l'absence d'un accord pour mettre fin à la fermeture du gouvernement, ont indiqué des sources au fait de la situation.

Valeurs associées

ALASKA AIR GROUP
42,215 USD NYSE +4,47%
AMERICAN AIRLINE
13,4050 USD NASDAQ +5,97%
DELTA AIR LINES
58,635 USD NYSE +5,36%
JETBLUE AIRWAYS
4,2850 USD NASDAQ +5,02%
SOUTHWEST AIRLIN
31,570 USD NYSE +6,40%
UNITED AIRLINES
96,6300 USD NASDAQ +6,46%
