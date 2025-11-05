Les États-Unis pourraient réduire leur trafic aérien de 10 % d'ici vendredi sans accord sur la fermeture du gouvernement, selon certaines sources

Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, devrait ordonner une réduction de 10 % du trafic aérien programmé dans 40 grands aéroports à partir de vendredi, en l'absence d'un accord pour mettre fin à la fermeture du gouvernement, ont indiqué des sources au fait de la situation.