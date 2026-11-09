Les États-Unis ouvrent une nouvelle enquête sur les véhicules Waymo suite à des violations de sécurité liées aux bus scolaires

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(Waymo ajoute qu'elle coopérera à l'enquête; plus de détails au paragraphe 10)

par David Shepardson

L'Agence nationaleaméricaine de sécurité routière (NHTSA) a annoncé lundi avoir ouvert une enquête en vue d'un rappel concernant Waymo, la division de conduite autonome d'Alphabet ( GOOGL.O ), après de nombreux incidents au cours desquels ses robotaxis ont dépassé des bus scolaires à l'arrêt.

L’enquête portera sur près de 3 000 véhicules autonomes appartenant à l’entreprise. Les enquêteurs souhaitent déterminer si une mise à jour logicielle déployée par Waymo à la fin de l’année dernière n’a pas empêché ses voitures sans conducteur de dépasser des bus scolaires dont les feux rouges clignotaient. La plupart des infractions se sont produites après que l’entreprise a déclaré que la solution correctiveavait été mise en place.

En octobre 2025, la NHTSA avait ouvert une évaluation préliminaire concernant le dépassement illégal de bus scolaires à l’arrêt par des véhicules Waymo. L’agence a clos cette enquête lundi au profit de cette nouvelle enquête visant à déterminer la cause de ces nouvelles infractions.

À Austin, au Texas, le district scolaire indépendant a recensé 19 infractions distinctes et a infligé de nombreuses amendes de 300 dollars à Waymo. Six autres infractions ont été enregistrées par des écoles publiques d’Atlanta.

La NHTSA a indiqué qu’elle examinait la mise à jour logicielle mise en œuvre par Waymo dans le cadre d’un rappel datant de décembre 2025 . L’autorité de régulation de la sécurité automobile a précisé que la plupart des incidents s’étaient produits après novembre 2025, date à laquelle Waymo avait déclaré avoir achevé la mise à jour logicielle corrective pour tous les véhicules concernés.

L’enquête relative au rappel permettra d’évaluer l’adéquation de la mesure corrective et de déterminer les causes des incidents survenus après sa mise en œuvre, a précisé la NHTSA.

« Nous avons apporté des améliorations significatives au comportement des véhicules à proximité des bus scolaires et n’avons reçu aucune contravention depuis mars », a déclaré Waymo dans un communiqué. L’entreprise a indiqué qu’elle répondrait à l’enquête de la NHTSA et qu’elle « se réjouissait de poursuivre son engagement dans les processus de rappel concernant les logiciels de véhicules autonomes, qui continuent d’apprendre et de s’améliorer ».

Par ailleurs, la NHTSA et le Bureau national de la sécurité des transports (NTSB) ont ouvert des enquêtes après qu’un véhicule autonome de Waymo a percuté un enfant en janvier près d’une école primaire à Santa Monica, en Californie.

Le NTSB enquête également sur les incidents au cours desquels des véhicules Waymo ont dépassé des bus scolaires à l’arrêt.