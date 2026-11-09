Les États-Unis ouvrent une enquête sur les véhicules Waymo suite à des infractions aux règles de sécurité concernant les bus scolaires

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(Ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 2, 7 à 9)

L'Agence américaine de sécurité routière (NHTSA) a annoncé lundi avoir ouvert une enquête en vue d'un rappel concernant 2 895 véhicules exploités par Waymo, la filiale d'Alphabet spécialisée dans la conduite autonome ( GOOGL.O ), en raison d'infractions répétées au code de la route liées au comportement de ces véhicules lorsqu'ils croisent des bus scolaires.

Cette enquête permettra de déterminer si une mise à jour logicielle déployée par Waymo à la fin de l’année dernière n’a pas empêché ses voitures autonomes de dépasser des bus scolaires dont les feux rouges clignotaient, la plupart des infractions ayant eu lieu après que l’entreprise eut déclaré que cette solution avait été entièrement mise en œuvre.

La NHTSA a indiqué qu’elle examinait si une mise à jour logicielle mise en œuvre par Waymo dans le cadre d’un rappel de décembre 2025 avait correctement corrigé un défaut pouvant amener les véhicules Waymo à dépasser des bus scolaires affichant des feux rouges clignotants ou des bras d’arrêt déployés après avoir initialement ralenti ou s’être arrêtés.

L’autorité de régulation de la sécurité automobile a précisé que la plupart des incidents s’étaient produits après novembre 2025, date à laquelle Waymo avait déclaré avoir achevé la mise en œuvre de la solution logicielle sur tous les véhicules concernés.

L'enquête relative au rappel permettra d'évaluer l'adéquation de la solution et de déterminer les causes des incidents survenus après sa mise en œuvre, a précisé la NHTSA.

Par ailleurs, la NHTSA avait ouvert une enquête en janvier après qu’un des véhicules autonomes de Waymo a percuté un enfant près d’une école primaire à Santa Monica, en Californie.

En octobre dernier, la NHTSA avait lancé une enquête préliminaire sur Waymo après que des rapports ont fait état de robotaxis ne respectant pas le code de la route à proximité d’autobus scolaires.

À Austin, au Texas, le district scolaire indépendant a recensé 19 infractions distinctes, dont un incident au cours duquel une voiture sans conducteur s’est brièvement arrêtée avant de repartir alors qu’un élève traversait la rue. Six autres infractions ont été enregistrées par des écoles publiques d’Atlanta, en Géorgie.

Waymo a annoncé en décembre un rappel volontaire de logiciels concernant plus de 3 000 véhicules équipés de son système de conduite automatisée de cinquième génération. L’entreprise a déclaré que la mise à jour avait été entièrement déployée dès la mi-novembre afin de garantir que les voitures ralentissent correctement et restent à l’arrêt.