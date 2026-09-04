Les États-Unis ouvrent une enquête sur la conformité du « Cybercab » de Tesla aux règles fédérales de sécurité

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(Ajoute des précisions aux paragraphes 1, 8 à 10)

par David Shepardson

Vendredi, l'Agence nationale américaine de sécurité routière (NHTSA) a ouvert une enquête visant à déterminer si 1 000 véhicules Tesla TSLA.O Cybercab avaient été correctement homologués.

L'autorité de régulation de la sécurité automobile examine actuellement le processus et les données techniques sur lesquels le constructeur de véhicules électriques s'est appuyé pour affirmer la conformité de ses véhicules aux normes fédérales de sécurité automobile .

Cette enquête fait suite au lancement, jeudi, par Tesla, de la mise en service commerciale d'un petit nombre de Cybercabs biplaces à Austin, au Texas, et à l'annonce par l'entreprise de son intention d'étendre progressivement ce service à d'autres véhicules et à d'autres localités.

La NHTSA a indiqué que le Cybercab ne disposait pas de commandes manuelles conventionnelles fixées de manière permanente, notamment un volant, une pédale de frein, une pédale d’accélérateur et des rétroviseurs.

L’agence a indiqué qu’elle examinerait les fondements de la certification de ces véhicules par Tesla ainsi que les questions connexes , notamment dans quelle mesure l’entreprise a estimé que certaines normes fédérales de sécurité des véhicules à moteur n’étaient pas applicables à ce véhicule.

Tesla n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Selon les registres de l’État, le constructeur de véhicules électriques comptait, vendredi matin, 420 véhicules autonomes immatriculés au Texas, dont 45 Cybercab.

En juin, l’agence a proposé de supprimer l’obligation gouvernementale d’équiper les véhicules autonomes de pédales de frein manuelles, une mesure qui faciliterait le déploiement de ces véhicules sur les routes américaines. Elle a proposé d’autres modifications des normes fédérales de sécurité afin de permettre aux véhicules autonomes de se passer d’équipements supplémentaires destinés au conducteur humain.

En vertu de la législation en vigueur, les véhicules entièrement autonomes n’ont pas besoin de l’autorisation de la NHTSA s’ils sont équipés des commandes manuelles obligatoires, telles que le volant, la pédale de frein ou les rétroviseurs.

La NHTSA est habilitée à accepter des demandes autorisant jusqu’à 2 500 véhicules par constructeur par an à circuler sur les routes américaines sans les commandes manuelles obligatoires. En juillet, la NHTSA a approuvé une demande de la filiale Zoox d’ AMZN.O , propriété d’Amazon, visant le déploiement commercial limité de ses nouveaux robotaxis sans volant, une première dans le secteur des transports autonomes.