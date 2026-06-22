Les États-Unis ouvrent une enquête sur l'accident mortel d'une Tesla qui s'est encastrée dans une maison au Texas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Une agence américaine a annoncé lundi l'ouverture d'une nouvelle enquête spéciale sur l'accident mortel survenu le 19 juin, au cours duquel une Tesla Model 3 a percuté une maison à Katy, au Texas, alors qu'elle aurait utilisé un système avancé d'aide à la conduite, causant la mort d'une femme de 76 ans.
Depuis 2016, l'Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA) a ouvert plus de trois douzaines d'enquêtes spéciales sur des accidents impliquant des Tesla, dans lesquelles l'utilisation de systèmes avancés d'aide à la conduite tels que l'Autopilot était suspectée, et qui ont fait 20 morts.
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