 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les États-Unis ouvrent la voie à une vente d'avions militaires d'une valeur de 24,3 milliards de dollars à l'Arabie saoudite
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 19:35
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions tirées du communiqué aux paragraphes 2 et 3)

Le Département d’État américain a approuvé la vente potentielle à l’Arabie saoudite d’avions de combat F-35 Lightning II « Joint Strike Fighter » de Lockheed Martin ( LMT.N ), a-t-il annoncé jeudi, alors que le royaume s’enfonce de plus en plus dans la guerre au Moyen-Orient .

Cette vente, estimée à 24,3 milliards de dollars, porterait sur 48 appareils militaires et 49 moteurs Pratt & Whitney, ainsi que sur du matériel de communication, des pièces de rechange et d’autres équipements de soutien, a précisé le département.

“La vente proposée de cet équipement et de ce soutien ne modifiera pas l'équilibre militaire dans la région”, a-t-il déclaré dans un avis publié en ligne.

Guerre en Iran

Valeurs associées

LOCKHEED MARTIN
531,110 USD NYSE -1,12%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
104,89 -0,67%
CAC 40
8 186,93 +0,57%
2CRSI
28,76 -1,03%
SOITEC
141,7 +1,58%
HAFFNER ENERGY
0,545 -10,80%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank