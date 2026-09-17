Les États-Unis ouvrent la voie à une vente d'avions militaires d'une valeur de 24,3 milliards de dollars à l'Arabie saoudite

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(Ajoute des précisions tirées du communiqué aux paragraphes 2 et 3)

Le Département d’État américain a approuvé la vente potentielle à l’Arabie saoudite d’avions de combat F-35 Lightning II « Joint Strike Fighter » de Lockheed Martin ( LMT.N ), a-t-il annoncé jeudi, alors que le royaume s’enfonce de plus en plus dans la guerre au Moyen-Orient .

Cette vente, estimée à 24,3 milliards de dollars, porterait sur 48 appareils militaires et 49 moteurs Pratt & Whitney, ainsi que sur du matériel de communication, des pièces de rechange et d’autres équipements de soutien, a précisé le département.

“La vente proposée de cet équipement et de ce soutien ne modifiera pas l'équilibre militaire dans la région”, a-t-il déclaré dans un avis publié en ligne.