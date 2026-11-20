Les États-Unis ont autorisé la vente de près de 900 000 puces d'intelligence artificielle à la Chine en six mois, selon une commission de la Chambre des représentants

L'administration Trump a autorisé l'exportation de près de 900 000 puces d'IA de pointe fabriquées par Nvidia NVDA.O et AMD AMD.O à destination d'entreprises chinoises entre décembre 2025 et mai 2026, a déclaré jeudi la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants.

Les autorisations accordées par le ministère du Commerce pour l’exportation de 879 000 puces comprenaient 75 000 destinées à Alibaba 9988.HK , 150 000 à Tencent 0700.HK , 43 000 à Baidu 9888.HK et 4 000 à BYD, toutes figurant sur la liste établie par le Pentagone des entreprises chinoises soupçonnées d’être soutenues par l’armée, a noté la commission.

Cette publication inhabituelle de données relatives aux licences d’exportation de puces intervient alors que l’administration du président Donald Trump fait l’objet d’une surveillance accrue suite aux informations concernant la liaison de l’ancien directeur général de Nvidia, Jensen Huang, avec une espionne chinoise présumée, ce qui a ravivé à Washington les appels en faveur d’une position plus ferme vis-à-vis de la Chine.

Les documents ont révélé que les entreprises avaient sollicité l’autorisation d’expédier plus de 3,4 millions de puces vers la Chine au cours de cette période. Il n’a pas été possible de déterminer immédiatement combien de ces autorisations avaient donné lieu à des expéditions effectives de puces vers la Chine, parmi lesquelles figuraient le modèle H200 de Nvidia et son équivalent chez AMD, le MI325X.

Les informations concernant Jensen Huang ont mis en lumière des cas de contrebande de puces d’IA de Nvidia vers la Chine qui sont restés impunis, ce qui a accru la pression sur l’administration Trump pour qu’elle sévisse contre les menaces technologiques chinoises.

Le ministère du Commerce a déclaré que son approche en matière d’octroi de licences pour le H200 « repose sur une règle publiée au Federal Register en janvier 2026, qui impose aux demandeurs de licence des exigences supplémentaires importantes liées à la sécurité nationale afin de pouvoir bénéficier d’un examen au cas par cas plutôt que d’une présomption de refus ».

Chris McGuire, ancien responsable américain et expert de la bataille technologique entre les États-Unis et la Chine, a déclaré: « Le fait que plus de 30 % des puces d’IA envoyées en Chine aient été expédiées à des entreprises que le ministère de la Défense a désignées comme des entreprises militaires chinoises est stupéfiant, et soulève la question de savoir si le ministère du Commerce a procédé à un examen sérieux en matière de sécurité nationale avant d’approuver ces licences. »

Nvidia a indiqué dans un communiqué que ces autorisations étaient « soumises à des conditions strictes et à des volumes limités ». L’entreprise a ajouté: « Bien que nous ayons obtenu certaines licences, nous avons depuis cessé d’expédier des puces H200 vers la Chine. »

AMD a déclaré qu’elle « respectait les lois et réglementations américaines applicables en matière de contrôle des exportations et mettait en œuvre des procédures rigoureuses pour garantir la conformité de l’ensemble de ses activités à l’échelle mondiale ».

Alibaba, Tencent, Baidu, BYD, le ministère du Commerce et l’ambassade de Chine à Washington n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

LA DIVULGATION PUBLIQUE LA PLUS DÉTAILLÉE

L’ancien président Joe Biden avait restreint l’accès de la Chine à ces puces très convoitées, craignant qu’elles ne renforcent considérablement les capacités militaires de la Chine et n’érodent l’avance des États-Unis en matière d’intelligence artificielle.

Mais en décembre, Trump a donné son feu vert à Nvidia pour exporter sa puce H200 vers la Chine, annulant ainsi les restrictions de l’ère Biden et s’attirant les vives critiques des partisans d’une ligne dure envers la Chine, tous bords politiques confondus aux États-Unis.

Malgré ces autorisations, des doutes subsistaient quant à savoir si ces puces d’IA parvenaient réellement sur le sol chinois.

En mai, Reuters a rapporté que les États-Unis avaient autorisé une dizaine d’entreprises à acheter le H200, mais qu’aucune livraison n’avait eu lieu.

Lors d’une audition devant la commission en juillet, Jeffrey Kessler, responsable du ministère du Commerce, a déclaré que les expéditions avaient commencé mais qu’elles étaient « très peu nombreuses ». Plusieurs grandes entreprises chinoises du secteur de l’Internet auraient chacune obtenu environ 10 000 puces H200, a rapporté depuis Reuters, citant des sources proches du dossier.

« Il s’agit de la divulgation publique la plus détaillée de l’histoire de la loi sur la réforme du contrôle des exportations », a déclaré le président de la commission, Brian Mast, un républicain de Floride, lors de la publication de ces données, faisant référence à la législation de 2018 qui a élargi les pouvoirs du ministère du Commerce pour restreindre l’exportation de technologies sensibles pour des raisons de sécurité nationale.