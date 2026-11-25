Les États-Unis n'ont trouvé aucune preuve que la Chine ait ordonné à un cadre d'espionner le directeur général de Nvidia, selon le WSJ

Les autorités américaines n'ont trouvé aucune preuve indiquant que la dirigeante du secteur technologique Alice Huang ait été chargée par Pékin d'espionner Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des sources proches d'une réunion d'information classée confidentielle.

Cette réunion d'information fait suite à la décision du président américain Donald Trump, qui a ouvert la voie à la réintégration de Jensen Huang en début de semaine, assurant à Nvidia que son directeur général ne représentait aucune menace pour la sécurité nationale.

La polémique a débuté avec des inquiétudes concernant les liens présumés d’Alice Huang avec les services de renseignement chinois et la question de savoir si sa relation avec Jensen Huang avait influencé les détournements présumés de puces Nvidia vers la Chine.

Des responsables de la CIA, du FBI, du Bureau du directeur du renseignement national et de l’Agence nationale de sécurité ont informé le personnel des commissions du renseignement du Congrès ainsi que les dirigeants des deux chambres, a rapporté le Journal.

Ces responsables ont déclaré qu’Alice Huang avait contacté les services de renseignement chinois au cours de cette affaire, mais qu’ils n’avaient trouvé aucune indication laissant penser qu’elle ait fourni des renseignements significatifs, a rapporté le Journal.

Nvidia et les agences concernées n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters. Reuters n’a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

L’action Nvidia a chuté de plus de 7 %, ce qui pourrait faire perdre au fabricant de puces plus de 250 milliards de dollars de capitalisation boursière et effacer le rebond de 31 % enregistré après la réintégration de son directeur général, Jensen Huang , qui avait permis de gagner plus de 900 milliards de dollars.

L’article indique que les éléments de preuve actuels suggèrent qu’Alice Huang et Jensen Huang auraient pu entretenir une relation amoureuse, mais qu’il ne s’agirait pas d’une manœuvre orchestrée par la Chine, tout en précisant que de nouvelles informations pourraient toutefois modifier cette évaluation.

Le compte-rendu souligne également que Kang Wei, présenté au Journal comme le mari d’Alice Huang par des personnes de leur entourage, était un agent du ministère chinois de la Sécurité d’État qui restait en contact régulier avec les services de renseignement.