Les États-Unis mettent sur liste noire la firme de puces Megaspeed liée au scandale Nvidia

Les États-Unis ont ajouté lundi à leur liste noire commerciale la firme de puces Megaspeed, basée à Singapour, étroitement liée à une enquête d'espionnage impliquant Nvidia NVDA.O .

Cette décision fait suite aux révélations selon lesquelles le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, entretenait une relation avec Alice Huang , une femme d’affaires chinoise et actionnaire majoritaire de Megaspeed, qui serait, selon certaines allégations, une espionne au service de Pékin.

Cette décision coïncide avec la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général de Nvidia, après sa démission il y a deux semaines suite à la révélation de ses relations extraconjugales.

Les entreprises américaines ne peuvent pas expédier de marchandises, de logiciels ou de technologies à des sociétés figurant sur la « liste des entités » sans licence, laquelle a de fortes chances d’être refusée. Les entreprises figurant sur cette liste peuvent rencontrer davantage de difficultés pour accéder à des pièces détachées d’origine américaine, à des mises à jour logicielles ou à des licences de propriété intellectuelle.

Megaspeed n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le New York Times a rapporté le mois dernier que les autorités américaines avaient conclu qu’Alice Huang était un agent des services de renseignement chinois qui transmettait des informations à Pékin tout en nouant une relation étroite avec le directeur général de Nvidia.

Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante ces allégations. La Chine a déclaré que ces accusations d’espionnage étaient « sans fondement ».

Alice Huang dirigeait Megaspeed, une société basée à Singapour qui a longtemps été un important client de Nvidia en matière de puces, ont indiqué des sources proches du dossier. Les autorités américaines mènent une enquête sur Megaspeed depuis 2024 concernant d’éventuelles violations des contrôles à l’exportation liées à des expéditions présumées de puces d’IA Nvidia vers la Chine, ont déclaré cette semaine les ministères américains de la Justice et du Commerce.

Megaspeed a déclaré qu’Alice Huang avait quitté l’entreprise en août 2025 et qu’elle menait des « activités commerciales légales ». Jensen Huang a admis avoir eu une liaison dans un communiqué publié le 8 novembre à la suite des informations faisant état de sa relation avec Alice Huang, sans toutefois la nommer.

Nvidia mentionne Megaspeed comme partenaire cloud officiel dans son annuaire. Megaspeed a attiré l’attention du public en octobre 2025, lorsque le New York Times a révélé qu’elle faisait l’objet d’une enquête américaine visant à déterminer si elle aidait des clients chinois à se procurer des puces Nvidia de pointe soumises aux contrôles à l’exportation de Washington.

La dernière fois que le ministère du Commerce a ajouté de nouvelles entités à la liste, c'était en octobre 2025.

Comme l’a rapporté Reuters en exclusivité en juin, les États-Unis ont reporté l'ajout à la liste noire commerciale de la start-up chinoise spécialisée dans l’IA DeepSeek, du fabricant de puces mémoire CXMT et de plus de 100 autres entreprises signalées comme présentant des risques pour la sécurité nationale, l’administration Trump cherchant à éviter une escalade des tensions avec Pékin.