Les États-Unis mettent fin à l'enquête sur 7,4 millions de véhicules Stellantis sans demander de rappel
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 15:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La National Highway Traffic Safety Administration a mis fin jeudi à une longue enquête sur près de 7,4 millions de véhicules américains construits par Stellantis, société mère de Chrysler, concernant le déploiement par inadvertance d'appuis-tête actifs, sans demander de rappel.

L'agence américaine de la sécurité automobile a déclaré que Stellantis avait accepté d'offrir une extension de garantie de 10 ans pour les véhicules des années 2010 à 2020. La NHTSA a d'abord ouvert son enquête en 2019, mais l'a clôturée jeudi en invoquant l'absence de blessures graves confirmées. La NHTSA a déclaré avoir reçu des rapports faisant état de 750 blessures, mais n'a pas été en mesure de confirmer des blessures graves en l'absence de conditions médicales préexistantes.

