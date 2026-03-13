Les États-Unis mènent des opérations de sauvetage après l'écrasement d'un avion militaire en Irak

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails aux paragraphes 2, 5 et 9) par Idrees Ali

Un avion de ravitaillement de l'armée américaine s'est écrasé jeudi dans l'ouest de l'Irak. Selon le Commandement central américain, l'incident a impliqué un autre avion mais n'a pas été le résultat de tirs hostiles ou amicaux. Les États-Unis ont déployé un grand nombre d'avions au Moyen-Orient pour participer aux opérations contre l'Iran et l'incident met en évidence le risque des opérations, même dans un ciel ami.

Dans un communiqué, le Commandement central des États-Unis a indiqué qu'il menait des opérations de sauvetage après la chute de l'avion de ravitaillement américain KC-135. Le second avion a atterri sans encombre.

"L'incident s'est produit dans un espace aérien ami au cours de l'opération Epic Fury", a précisé le communiqué, utilisant le nom militaire de l'opération américaine contre l'Iran.

Un responsable américain, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, a déclaré que l'autre avion impliqué dans l'incident était également un KC-135 et que celui qui s'est écrasé avait six militaires à son bord.

Le KC-135, construit par Boeing BA.N dans les années 1950 et au début des années 1960, constitue l'épine dorsale de la flotte de ravitaillement en vol de l'armée américaine et est essentiel pour permettre aux avions d'effectuer des missions sans avoir à atterrir.

Depuis que les États-Unis et Israël ont commencé à mener des frappes contre l'Iran le 28 février, sept soldats américains ont été tués. Les États-Unis ont mené des frappes contre plus de 6 000 cibles en Iran. Reuters a rapporté mardi que pas moins de 150 soldats américains ont été blessés dans la guerre américano-israélienne contre l'Iran. La nouvelle de l'accident survient le jour même où deux marins américains ont été blessés après que l'USS Gerald Ford a été victime d'un incendie non lié au combat à bord.

Jusqu'à présent, la guerre a fait plus de 2 000 morts, dont près de 700 au Liban.