Les États-Unis menacent de prendre des contre-mesures après l'amende infligée par l'UE au X de Musk

L'administration Trump a menacé mardi d'un large éventail de mesures de rétorsion contre les fournisseurs de services de l'UE, y compris d'éventuels frais ou restrictions sur les services étrangers, si les entreprises poursuivent ce que l'USTR a qualifié d'actions "discriminatoires".

Le Bureau du représentant américain au commerce, dans un post sur X, a accusé l'UE et certains de ses États membres de "poursuites, taxes, amendes et directives discriminatoires et harcelantes contre les services américains" tout en affirmant que les fournisseurs de services de l'UE "opèrent librement" aux États-Unis, citant Accenture ACN.N , DHL DHLn.DE , Siemens

SIEGn.DE et Spotify SPOT.N , parmi d'autres.

"Si l'UE et les États membres de l'UE insistent pour continuer à restreindre, limiter et décourager la compétitivité des fournisseurs de services américains par des moyens discriminatoires, les États-Unis n'auront d'autre choix que de commencer à utiliser tous les outils à leur disposition pour contrer ces mesures déraisonnables", a écrit le représentant américain au commerce (USTR).

Cette menace fait suite à l'amende imposée par les régulateurs européens de la technologie à la plateforme de médias sociaux X d'Elon Musk au début du mois, et l'USTR a déclaré qu'il utiliserait "tous les outils à sa disposition"

"Si des mesures réactives s'avèrent nécessaires, la loi américaine autorise l'imposition de frais ou de restrictions sur les services étrangers, entre autres actions", a déclaré le bureau de l'USTR dans le message, qui a également désigné d'autres fournisseurs de services de l'UE, à savoir Amadeus

AMA.MC , Capgemini CAPP.PA , Mistral, Publicis PUBP.PA et SAP.