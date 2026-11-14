Les États-Unis lèvent l'arrêt des vols à l'échelle nationale provoqué par une panne de communication

L'Administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) a levé vendredi un arrêt des décollages à l'échelle nationale après qu'une panne de communication dans les centres de contrôle du trafic aérien a semé le chaos dans les aéroports et provoqué la plus longue interruption nationale depuis les attentats du 11 septembre 2001.

Plus de 4 700 vols ont été annulés et 10 000 retardés vendredi, tandis que 700 autres avaient déjà été annulés pour samedi, selon FlightRadar24. Les analystes du secteur aérien ont estimé qu'il faudrait plusieurs jours aux compagnies aériennes pour rétablir leurs horaires après une suspension des vols à l'échelle nationale qui a duré plus de quatre heures.

Le département de la Sécurité intérieure a déclaré qu’il n’y avait aucun signe indiquant que cette panne ait été causée par une cyberattaque.

Cette panne est le signe le plus récent et le plus spectaculaire des tensions qui pèsent sur le système américain de contrôle du trafic aérien, en proie à des problèmes d’équipement et de communication, à une pénurie de contrôleurs et au vieillissement des infrastructures.

La seule autre interruption nationale du trafic aérien depuis les attentats du 11 septembre remonte à janvier 2023, lorsque la FAA avait suspendu les départs intérieurs pendant environ 90 minutes.