Les États-Unis jugent "problématique" la décision du Canada d'autoriser l'importation de véhicules électriques chinois

Le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, a déclaré que la décision du gouvernement canadien d'autoriser l'entrée de 49 000 véhicules électriques chinois à un faible taux tarifaire est "problématique" et que le Canada pourrait regretter cette décision.

"Je pense que c'est problématique pour le Canada", a déclaré Jamieson Greer à CNBC vendredi.

"Il y a une raison pour laquelle nous ne vendons pas beaucoup de voitures chinoises aux États-Unis. C'est parce que nous avons des droits de douane pour protéger les travailleurs américains de l'automobile et les Américains de ces véhicules."

Jamieson Greera indiqué que le Canada cherchait à obtenir un allègement des droits de douane sur l'agriculture dans le cadre de l'accord sur les véhicules électriques. "Je pense qu'à long terme, ils n'apprécieront pas d'avoir conclu cet accord."

Selon Jamieson Greer, les règles adoptées en janvier 2025 sur les véhicules connectés à Internet et les systèmes de navigation constituent un obstacle important à l'entrée des véhicules chinois sur le marché américain.

"Je pense qu'il serait difficile pour eux d'opérer ici", a déclaré Jamieson Greer. "Il existe des règles et des réglementations en vigueur aux États-Unis concernant la cybersécurité de nos véhicules et des systèmes qui les équipent, et je pense qu'il serait difficile pour les Chinois de se conformer à ce type de règles."

Plus tôt cette semaine, le président Donald Trump a réitéré les commentaires qu'il avait faits lors de la campagne 2024, affirmant, lors d'un discours prononcé à Détroit, qu'il aimerait que les constructeurs automobiles chinois viennent aux États-Unis pour construire des véhicules.

"S'ils veulent venir construire une usine, vous embaucher et embaucher vos amis et vos voisins, c'est formidable, j'aime ça", a déclaré Donald Trump lors d'un discours prononcé le 13janvier à l'occasion d'une réunion de l'Economic Club de Détroit. "Laissons la Chine entrer"."