Les États-Unis jugent "problématique" la décision du Canada d'autoriser l'importation de véhicules électriques chinois

16 janvier - Le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, a déclaré que la décision du gouvernement canadien d'autoriser jusqu'à 49 000 véhicules électriques chinois à un faible taux de droits de douane était "problématique" et que le Canada pourrait regretter cette décision.

"Je pense que c'est problématique pour le Canada", a déclaré M. Greer à CNBC jeudi.

"Il y a une raison pour laquelle nous ne vendons pas beaucoup de voitures chinoises aux États-Unis. C'est parce que nous avons des droits de douane pour protéger les travailleurs américains de l'automobile et les Américains de ces véhicules."

M. Greer a ajouté que le Canada cherchait à obtenir un allègement des droits de douane sur l'agriculture dans le cadre de l'accord sur les véhicules électriques. "Je pense qu'à long terme, ils n'apprécieront pas d'avoir conclu cet accord."