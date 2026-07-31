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Les États-Unis interdisent les importations provenant de 43 entreprises supplémentaires en raison des allégations de travail forcé imposé par la Chine aux Ouïghours
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 15:23
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations et de contexte; modification de l'identifiant de l'article pour certains lecteurs) par Karen Freifeld

Vendredi, les États-Unis ont interdit les importations provenant de 43 entreprises supplémentaires en raison d’allégations de violations des droits de l’homme à l’encontre des Ouïghours, parmi lesquelles figure le groupe Hunan Aihua 603989.SS , l’un des plus grands fabricants chinois de condensateurs, selon un communiqué du gouvernement.

Ces entreprises ont été ajoutées à la liste des entités visées par la loi sur la prévention du travail forcé des Ouïghours (Uyghur Forced Labor Prevention Act), qui restreint l’importation de marchandises liées à ce que les États-Unis considèrent comme des violations des droits de l’homme et un génocide en cours commis par la Chine dans la région du Xinjiang.

Parmi les dernières entités ajoutées figurent également des entreprises des secteurs pharmaceutique, métallurgique et cotonier.

Le groupe Hunan Aihua n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Cette publication marque la première fois que des entreprises sont ajoutées à la liste sous l’administration Trump, et porte le nombre d’entités figurant sur la liste de 144 à 187. La loi sur la prévention du travail forcé des Ouïghours a été promulguée en décembre 2021.

Les États-Unis affirment que les autorités chinoises ont mis en place des camps d’internement pour les Ouïghours et d’autres groupes religieux et ethniques minoritaires dans la région du Xinjiang, à l’ouest de la Chine. Pékin a nié toute violation des droits de l’homme.

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