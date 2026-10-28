Les États-Unis interdisent les importations en provenance de trois entreprises chinoises spécialisées dans la génomique, invoquant le recours au travail forcé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des noms d'entreprises aux paragraphes 2 à 4)

Les États-Unis ont interdit mercredi les importations en provenance de trois entreprises chinoises spécialisées dans la génomique, accusées de collaborer avec le gouvernement du Xinjiang pour permettre le recours au travail forcé des Ouïghours et d’autres minorités ethniques.

Il s'agit des sociétés BGI Genomics Co. Ltd, (300676.SZ), MGI Tech Co Ltd. (688114.SS) et Shenzhen BGI Technology Co Ltd, que les États-Unis désignent également sous le nom de “BGI Group”.

Ces entreprises ont été ajoutées à la liste des entités visées par la loi sur la prévention du travail forcé des Ouïghours (Uyghur Forced Labor Prevention Act), selon le ministère américain de la Sécurité intérieure, qui recense les entités recourant au travail forcé des Ouïghours et d’autres minorités, ou facilitant ce recours, ou encore s’approvisionnant en matières premières provenant de la région du Xinjiang.

Pékin a régulièrement rejeté les accusations de travail forcé et d’autres abus à l’encontre des Ouïghours et d’autres minorités musulmanes dans la région du Xinjiang