Les États-Unis interdisent les importations en provenance de BGI Genomics et MGI Tech, invoquant leurs liens avec le travail forcé au Xinjiang

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(Ajout d'un commentaire du ministère américain de la Sécurité intérieure aux paragraphes 13 et 14)

* Les États-Unis ajoutent trois entreprises chinoises spécialisées dans la génomique à la liste des entités impliquées dans le travail forcé des Ouïghours

* Les États-Unis affirment que ces entreprises collaborent avec le gouvernement du Xinjiang pour faciliter le recours au travail forcé

* MGI Tech et BGI Group rejettent ces allégations

par Karen Freifeld

Mercredi, les États-Unis ont interdit les importations provenant de trois entreprises chinoises spécialisées dans la génomique, en raison de leur rôle présumé dans le recours au travail forcé des Ouïghours et d’autres minorités ethniques dans la région chinoise du Xinjiang.

BGI Genomics Co Ltd, MGI Tech Co Ltd 688114.SS et Shenzhen BGI Technology Co Ltd, que les États-Unis désignent également sous le nom de « BGI Group », ont été ajoutées à la liste des entités visées par la loi sur la prévention du travail forcé des Ouïghours (Uyghur Forced Labor Prevention Act), selon le département de la Sécurité intérieure.

Cette liste recense les entités qui recourent au travail forcé des Ouïghours et d’autres minorités, ou qui facilitent ce recours, ou encore qui s’approvisionnent en matières premières provenant de la région autonome ouïghoure du Xinjiang.

Les services des douanes et de la protection des frontières des États-Unis ont pour instruction d’empêcher l’entrée sur le territoire américain des marchandises provenant des entreprises figurant sur cette liste, à moins que les exportateurs ne puissent réfuter la présomption selon laquelle elles ont été fabriquées en recourant au travail forcé.

Les États-Unis et les organisations de défense des droits de l’homme ont accusé les autorités chinoises d’avoir mis en place des camps d’internement au Xinjiang, où les Ouïghours et d’autres groupes religieux et ethniques minoritaires sont soumis au travail forcé et à d’autres exactions. Pékin a nié ces allégations.

Le groupe BGI et BGI Genomics effectuent des tests génétiques dans la région, en collaboration avec le gouvernement, afin de faciliter le recrutement, le transport, le transfert ou l’accueil de main-d’œuvre forcée, a déclaré le département de la Sécurité intérieure. MGI Tech fournit au gouvernement l’équipement et l’assistance nécessaire à la réalisation de ces tests, a précisé le département.

Le gouvernement américain estime que le groupe BGI analyse le matériel génétique de personnes originaires de la région, ainsi que celui de plantes et d’animaux.

La société MGI Tech, basée à Shenzhen, a rejeté ces allégations, les qualifiant d’incohérentes avec les faits. Elle a ajouté que ses activités aux États-Unis ne représentaient qu’une part limitée de son activité globale.

“Nous appliquons une tolérance zéro envers le travail forcé sous quelque forme que ce soit”, a déclaré la société dans un communiqué.

Le groupe BGI a publié un communiqué similaire, affirmant qu’il ne s’était livré à aucune forme de travail forcé et que ses activités commerciales aux États-Unis ne représentaient “qu’une part très limitée” de son activité, cette désignation ne devant pas avoir d’impact significatif sur ses opérations.

L’entreprise “respecte les principes internationalement reconnus en matière de droits de l’homme et de normes du travail”, précise le communiqué.

BGI Genomics n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. L’ambassade de Chine à Washington n’a pas non plus répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le département de la Sécurité intérieure a ajouté dans un communiqué que ces entreprises contribuent au fonctionnement d’un système de surveillance de masse qui utilise des données issues de matériel génétique et d’autres informations pour soutenir une répression plus large, notamment des programmes de travail forcé et d’internement, souvent sous le couvert de soins de santé.

Le comportement de ces entreprises “témoigne d’un refus de dissocier la recherche du profit des principes fondamentaux de la dignité humaine”, a déclaré Rob Law, sous-secrétaire du DHS chargé de la stratégie, de la politique et de la planification.

CETTE INTERDICTION INTERVIENT PENDANT UNE TRÊVE COMMERCIALE ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET LA CHINE

Les États-Unis ont imposé cette interdiction alors qu’une trêve commerciale fragile est en vigueur entre la Chine et les États-Unis.

La Chine a interdit les importations d’équipements de séquençage de la société Illumina, basée à San Diego, en mars 2025, quelques minutes après l’entrée en vigueur d’un droit de douane américain supplémentaire de 10% sur les produits chinois. Illumina a indiqué en novembre 2025 que le ministère chinois du Commerce avait déclaré qu’il lèverait l’interdiction, mais que la société resterait sur la “liste des entités non fiables” de la Chine, ce qui signifie que les achats de ses instruments nécessiteraient toujours l’autorisation du gouvernement.

Le département de la Sécurité intérieure, qui supervise la liste des entités visées par la loi sur la prévention du travail forcé des Ouïghours (Uyghur Forced Labor Prevention Act), a publié mercredi ces ajouts dans le Federal Register, le journal officiel quotidien du gouvernement américain. Avec l’ajout de ces trois entreprises de génomique, la liste compte désormais 190 entités. Les produits concernés vont du coton aux tomates en conserve, en passant par les appareils électroniques.