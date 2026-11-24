Les États-Unis inscrivent sur leur liste noire une filiale d'Alibaba et Megaspeed, liées au scandale Nvidia

Le ministère américain du Commerce a ajouté lundi Megaspeed et la filiale singapourienne d’Alibaba 9988.HK , qui entretient des liens commerciaux avec l’entreprise de cloud computing au cœur du scandale de Nvidia NVDA.O , à sa liste noire commerciale, à la suite de critiques formulées par des législateurs et des responsables de l’administration.

Megaspeed, un partenaire de Nvidia qui fait l’objet d’une enquête des autorités américaines depuis 2024 visant à déterminer s’il a détourné des puces d’IA vers la Chine, devra désormais obtenir l’autorisation du ministère américain du Commerce pour obtenir des exportations américaines, autorisation qui sera probablement refusée.

« Le ministère du Commerce doit encore expliquer au Congrès pourquoi cela a pris autant de temps », a déclaré le sénateur Pete Ricketts, républicain du Nebraska, dans un message publié sur X.

Megaspeed s’est retrouvée sous les feux de l’actualité il y a environ deux semaines après l’annonce d’une liaison entre Jensen Huang, le directeur général de Nvidia , et une ancienne dirigeante de Megaspeed, Alice Huang, que les autorités américaines soupçonnent d’être une espionne chinoise. La Chine a qualifié ces accusations d’espionnage de « sans fondement ».

Le ministère du Commerce a également ajouté Apex Enterprise Solutions, la filiale singapourienne d’Alibaba, à la liste des entités. Megaspeed a tiré parti de sa relation avec Alibaba pour obtenir le statut de partenaire cloud officiel de Nvidia, a rapporté le Financial Times.

Apex a prêté de l’argent à Megaspeed par l’intermédiaire de sa filiale malaisienne Speedmatrix en 2024, et dans le cadre de cet accord, la société malaisienne a donné l’ensemble de ses activités en garantie du prêt, selon le rapport.

Speedmatrix disposait d’actifs d’environ 8,8 milliards de ringgits (2,14 milliards de dollars) à la fin de l’année 2024, et Apex détient une sûreté légale d’un montant non divulgué sur Speedmatrix, selon leurs documents déposés auprès des autorités.

« L'ajout d'Apex Enterprise Solutions à la liste des entités est erroné, car Apex n'a jamais détourné de puces informatiques de pointe soumises à des restrictions d'exportation américaines », a déclaré Alibaba dans un communiqué. « Nous explorerons toutes les voies juridiques pour protéger nos droits et notre réputation. »

Apex n’a pas pu être jointe pour commenter cette affaire.

Cette inscription sur la liste noire fait suite à une pression croissante exercée sur le ministère du Commerce concernant sa gestion de l’affaire Megaspeed. Le 13 novembre, le secrétaire au Trésor Scott Bessent s’était publiquement plaint que le ministère du Commerce n’ait pas encore inscrit l’entreprise sur sa liste des entités.

« La véritable question ici devrait être: Nvidia connaissait-elle son client et a-t-elle déployé des efforts sérieux pour s’assurer qu’il n’y avait pas de fuite et qu’elle ne vendait pas à ce qui était manifestement des sociétés écrans servant de relais? », a déclaré Scott Bessent à l’émission « Squawk Box » de CNBC.

Nvidia a indiqué avoir récemment mis en place un comité de contrôle des exportations chargé de veiller au respect des règles commerciales et de gérer les risques liés à la sécurité nationale.

Megaspeed n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Il y a une semaine, la société a publié un communiqué affirmant qu’elle menait des activités légitimes et conformes à la loi, notamment en respectant les contrôles à l’exportation américains.

Elle a également précisé qu’Alice Huang avait officiellement quitté Megaspeed en août 2025. Reuters n’a pas été en mesure de localiser Alice Huang pour obtenir ses commentaires.

Les ministères américains de la Justice et du Commerce ont publié la semaine dernière un communiqué conjoint indiquant qu’ils « appliqueraient toute la rigueur de la loi à l’encontre de Megaspeed pour tout acte criminel qui aurait pu être commis ».

Les démocrates de la Chambre des représentants ont ouvert la semaine dernière une enquête visant à déterminer si Nvidia avait exercé une influence sur la manière dont le ministère du Commerce avait mené l’enquête concernant Megaspeed.

La sénatrice Maria Cantwell, démocrate de l’État de Washington, a appelé lundi à une enquête plus large sur les défaillances du ministère en matière de contrôle des exportations.

Le fait que Megaspeed ait été inscrite sur la liste noire « ne dispense pas le ministère du Commerce de rendre des comptes au Congrès », a déclaré Maria Cantwell.

Outre Megaspeed International Pte, basée à Singapour, le ministère du Commerce a ajouté lundi six autres entreprises de Singapour, de Malaisie et de Thaïlande à la liste des entités. Toutes étaient liées à Megaspeed, a précisé un responsable du ministère du Commerce.

Cette inscription sur la liste noire a coïncidé avec la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général de Nvidia, après sa démission il y a deux semaines. Le ministère du Commerce n’avait ajouté aucune entité à cette liste depuis octobre 2025.

Le Premier ministre singapourien Lawrence Wong a déclaré mardi que son pays poursuivrait son enquête sur Megaspeed. Les forces de l’ordre américaines et singapouriennes avaient effectué une visite sur place en 2025 et interrogé Alice Huang.

Comme l’a rapporté Reuters en exclusivité en juin, les États-Unis ont pour l’instant renoncé à ajouter à la liste noire commerciale la start-up chinoise spécialisée dans l’IA DeepSeek, le fabricant de puces mémoire CXMT et plus de 100 autres entreprises signalées comme présentant des risques pour la sécurité nationale, l’administration Trump cherchant à éviter une escalade des tensions avec Pékin.

(1 dollar = 4,1200 ringgits)