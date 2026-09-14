Les États-Unis imposent des sanctions liées à l'Iran à la banque russe VTB

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Les États-Unis ont imposé lundi des sanctions liées à l'Iran à la société anonyme russe VTB Bank, l'accusant d'être impliquée dans le contournement des sanctions contre l'Iran, selon un communiqué.

La VTB avait déjà fait l'objet de sanctions en 2022 dans le cadre d'une mesure liée à l'Ukraine.