Les États-Unis imposent des sanctions liées à l'Iran à la banque russe VTB

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les États-Unis ont imposé lundi des sanctions liées à l'Iran à la société anonyme russe VTB Bank, l'accusant d'être impliquée dans le contournement des sanctions contre l'Iran, selon un communiqué.
La VTB avait déjà fait l'objet de sanctions en 2022 dans le cadre d'une mesure liée à l'Ukraine.
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