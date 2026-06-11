Les États-Unis imposent des sanctions à la compagnie pétrolière nationale cubaine, compliquant ainsi les importations de carburant

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* Washington intensifie la pression après avoir imposé des sanctions individuelles, notamment à l'encontre du président Diaz-Canel

* Cuba utilise l'énergie comme un outil de contrôle social, affirme Rubio

* Les États-Unis empêchent Cuba de recevoir du pétrole brut ou du carburant depuis des mois

par Ryan Patrick Jones et Marianna Parraga

Les États-Unis ont imposé des sanctions à la compagnie pétrolière d'État cubaine Union Cuba Petroleo (CUPET), comme l'a indiqué jeudi le site web du département du Trésor, ajoutant ainsi de nouveaux obstacles au gouvernement de l'île pour importer le carburant dont il a tant besoin.

Washington a imposé des sanctions à toute une série d'entités et de personnalités cubaines, y compris le président de la nation insulaire, dans le but d'intensifier la pression sur les dirigeants communistes cubains. Ces sanctions font suite à la déclaration d'urgence nationale prononcée cette année par les États-Unis, qui prévoit l'imposition de droits de douane à tout pays fournissant du pétrole à l'île, une mesure qui a privé celle-ci de ses importations de carburant et contribué àdes coupures de courantgénéralisées. "Les élites communistes cubaines ont fait de l’énergie une arme de contrôle social et de profit kleptocratique", a déclaré le secrétaire d’État américain Marco Rubio dans un message publié sur les réseaux sociaux.

"Depuis des décennies, le régime vole et thésaurise le carburant disponible – l’utilisant pour le jet privé des Castro, les forces de sécurité chargées de réprimer le peuple cubain, pour maintenir l’éclairage des hôtels touristiques vides, et pour transporter des gens en bus vers de fausses manifestations et des manœuvres politiques – tout cela alors que le peuple cubain subit des coupures de courant et attend des semaines pour faire le plein de sa voiture", a-t-il ajouté. La CUPET est chargée de la production pétrolière, du raffinage et des importations de carburant à Cuba. Le blocus américain strict empêche l’île de recevoir du brut ou du carburant depuis des mois, ce qui contribue à une grave pénurie de carburant, notamment pour la production d’électricité.

La dernière importation de pétrole de Cuba est arrivée en provenance de Russie, fin mars, offrant à l’île un répit au milieu d’une pénurie aiguë. Un autre pétrolier transportant du carburant russe à destination de Cuba, qui a attendu des semaines au milieu de l’océan Atlantique, a changé de cap fin mai, laissant le pays les mains vides.

Washington a également bloqué tout approvisionnement en pétrole en provenance du Venezuela, qui était autrefois le principal fournisseur de pétrole de Cuba, depuis que les forces américaines ont capturé le président Nicolas Maduro en janvier. La mesure prise par le Trésor américain gèle tous les actifs américains de la société et interdit de manière générale aux Américains de traiter avec elle. Un groupe de navires battant pavillon cubain qui transportaient du pétrole vénézuélien vers Cuba avait déjà fait l'objet de sanctions.