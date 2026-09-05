 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Etats-Unis frappent trois pétroliers iraniens
information fournie par Reuters 05/09/2026 à 15:58
Ajouter Boursorama à vos sources

L'armée américaine a bombardé samedi trois pétroliers iraniens après des tirs de missiles balistiques de l'Iran contre deux bâtiments de l'US Navy, a dit le commandement central de l'armée américaine.

Aucun militaire américain n'a été blessé, a-t-il ajouté.

(Georgina McCartney à Houston, version française Bertrand Boucey)

Guerre en Iran

Valeurs associées

Gaz naturel
2,98 USD NYMEX +2,13%
Pétrole Brent
95,83 USD Ice Europ -0,09%
Pétrole WTI
91,38 USD Ice Europ -0,31%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
95,83 -0,09%
CAC 40
8 278,77 -0,09%
Or
4 428,95 0,00%
TOTALENERGIES
76,1 -2,46%
EUR/USD SPOT
1,16138 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank