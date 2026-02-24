Les États-Unis fixent des droits préliminaires sur les importations de produits solaires en provenance de l'Inde, de l'Indonésie et du Laos

(Ajoute des détails de la décision, une citation de l'avocat du pétitionnaire, le contexte)

Le ministère américain du commerce a annoncé mardi l'imposition de droits compensateurs anti-subventions sur les cellules et panneaux solaires importés par des entreprises indiennes, indonésiennes et laotiennes.

Selon une fiche d'information publiée sur le site web du département du commerce, l'agence a calculé des taux de subvention généraux de 125,87 % pour les importations en provenance de l'Inde, de 104,38 % pour les importations en provenance de l'Indonésie et de 80,67 % pour les importations en provenance du Laos.

L'année dernière, ces trois pays ont représenté 4,5 milliards de dollars d'importations solaires, soit environ deux tiers du total de 2025, selon les données commerciales du gouvernement.

Cette annonce est la première de deux que l'agence devrait faire dans les semaines à venir dans le cadre d'une procédure commerciale engagée par un groupe représentant une partie du petit secteur américain de la fabrication de produits solaires.

Ce groupe, l'Alliance for American Solar Manufacturing and Trade, comprend la société sud-coréenne Hanwha Qcells

000880.KS , la société First Solar FSLR.O , basée en Arizona, et la société Mission Solar, basée à San Antonio, qui cherchent à protéger des milliards de dollars d'investissements dans des usines américaines.

Tim Brightbill, avocat principal de l'Alliance, a salué cette décision comme "une étape importante vers le rétablissement d'une concurrence loyale."

"Les fabricants américains investissent des milliards de dollars pour reconstruire les capacités nationales et créer des emplois bien rémunérés. Ces investissements ne peuvent aboutir si des importations déloyales sont autorisées à fausser le marché", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Outre les taux généraux, le département du commerce a calculé des taux individuels pour Mundra Solar en Inde, PT Blue Sky Solar et PT REC Solar Energy en Indonésie et Solarspace Technology Sole Co et Vietnam Sunergy Joint Stock Company au Laos.