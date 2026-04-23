Les États-Unis fixent des droits antidumping préliminaires sur les importations de produits solaires en provenance de l'Inde, de l'Indonésie et du Laos

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails de l'annonce et du contexte)

Le ministère américain du commerce a annoncé jeudi l'imposition de droits antidumping préliminaires sur les cellules et panneaux solaires importés d'Inde, d'Indonésie et du Laos. Il s'agit de la dernière mesure en date d'une série de droits de douane imposés depuis une dizaine d'années sur les importations de produits solaires en provenance d'Asie.

Avec cette décision, les responsables fédéraux du commerce se sont rangés du côté des propriétaires d'usines solaires nationales en estimant que les sociétés opérant dans ces trois pays pratiquaient le dumping de produits bon marché sur le marché américain, au détriment des usines américaines.

Selon une fiche d'information publiée sur le site web du ministère du commerce, l'agence a calculé des taux de droits préliminaires, appelés marges de dumping, de 123,04 % pour les importations en provenance de l'Inde, de 35,17 % pour les importations en provenance de l'Indonésie et de 22,46 % pour les importations en provenance du Laos.

L'année dernière, ces trois pays ont représenté 4,5 milliards de dollars d'importations américaines de produits solaires, soit environ deux tiers du total, selon les données commerciales du gouvernement.

Cette décision est un coup dur pour les producteurs de ces pays qui fournissaient des produits au marché américain en pleine croissance.

L'Alliance for American Solar Manufacturing and Trade, qui a déposé la requête , comprend First Solar FSLR.O , basée à Tempe (Arizona), Qcells, la division solaire de la société coréenne Hanwha 000880.KS , ainsi que les sociétés privées Talon PV et Mission Solar.

Le groupe a déjà réussi à obtenir des droits de douane sur les importations en provenance de pays d'Asie du Sud-Est, notamment la Malaisie, le Cambodge, le Viêt Nam et la Thaïlande.

Le ministère du commerce a déclaré qu'il annoncerait une décision finale le 13 juillet ou autour de cette date pour les cellules solaires en provenance de l'Inde et de l'Indonésie, et une décision pour les importations en provenance du Laos le 9 septembre ou autour de cette date.

L'agence a également annoncé des droits compensateurs préliminaires sur les trois pays en février.