Les Etats-Unis excluent de la liste des destinations sûres de l'UE

BRUXELLES, 30 juin (Reuters) - Les Etats-Unis ne figurent pas sur la liste des destinations sûres qui doit être dévoilée dans la journée par l'Union européenne, a-t-on appris mardi auprès de trois diplomates. Les Etats membres, dont le vote est prévu à 10h00 GMT, doivent approuver cette liste composée de 14 pays où les voyages d'affaires et d'agrément devraient être autorisés dès mercredi, ont-ils précisé. Y figurent l'Algérie, l'Australie, le Canada, la Géorgie, le Japon, le Monténégro, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, la Serbie, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Tunisie et l'Uruguay. Outre les Etats-Unis, la Russie et le Brésil n'ont pas été retenus. Les Vingt-Sept pourraient également autoriser les voyages en Chine, à condition que Pékin donne son aval. La réciprocité est nécessaire pour figurer sur cette liste. Pour être approuvée, elle doit recueillir les suffrages de 15 Etats membres représentant au moins 65% de la population de l'Union. Selon quatre diplomates européens, ce devrait être le cas. (Philip Blenkinsop, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

