Les États-Unis et Taïwan finalisent un accord visant à réduire les droits de douane et à stimuler les achats de produits américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Des représentants de l'administration Trump ont signé un accord final sur le commerce réciproque qui confirme un taux de droits de douane américain de 15 % pour les importations en provenance de Taïwan, tout en engageant Taïwan à respecter un calendrier d'élimination ou d'abaissement des droits de douane sur la quasi-totalité des produits américains. Le document publié par le bureau du représentant américain au commerce engage également Taïwan à augmenter considérablement ses achats de produits américains entre 2025 et 2029, notamment 44,4 milliards de dollars de gaz naturel liquéfié et de pétrole brut, 15,2 milliards de dollars d'avions et de moteurs civils, 25,2 milliards de dollars d'équipements de réseaux électriques et de générateurs, d'équipements maritimes et d'équipements sidérurgiques. L'accord ajoute un langage technique et des détails spécifiques à un accord commercial conclu pour la première fois en janvier, qui réduit les droits de douane sur les produits taïwanais, y compris ceux provenant de ses puissantes industries de semi-conducteurs, à 15 %, contre les 20 % initialement imposés par M. Trump. Cela met Taïwan sur un pied d'égalité avec ses plus proches concurrents asiatiques en matière d'exportation, la Corée du Sud et le Japon. L'accord éliminera immédiatement les droits de douane taïwanais allant jusqu'à 26 % sur de nombreuses importations agricoles, y compris le bœuf, les produits laitiers, le maïs et d'autres importations.

Le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, a déclaré dans un communiqué que l'accord allait accroître les possibilités d'exportation pour les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, les travailleurs et les fabricants américains.

"Cet accord s'appuie également sur nos relations économiques et commerciales de longue date avec Taïwan et renforcera considérablement la résilience de nos chaînes d'approvisionnement, en particulier dans les secteurs de haute technologie", a ajouté Jamieson Greer.