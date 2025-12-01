Les États-Unis et le Royaume-Uni s'apprêtent à convenir de droits de douane nuls sur les produits pharmaceutiques, une annonce est attendue, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur l'accord visant à inclure l'augmentation des dépenses en médicaments du NHS, contexte aux paragraphes 2-3, 6, 9) par Maggie Fick et Alistair Smout

La Grande-Bretagne et les États-Unis sont sur le point de s'entendre sur des droits de douane nuls sur les produits pharmaceutiques, avec une annonce prévue à la Maison Blanche lundi, selon deux sources familières avec le sujet.

Selon ces sources, l'accord devrait inclure une augmentation du pourcentage du budget du service national de santé (NHS) consacré aux médicaments.

Il impliquera également un changement majeur dans le cadre d'évaluation de la valeur du NICE, un organisme gouvernemental britannique qui détermine si les nouveaux médicaments sont rentables pour le NHS, ont déclaré les sources.

L'"année de vie ajustée à la qualité" de NICE mesure le coût d'un traitement pour chaque année de santé qu'il permet à un patient, le seuil supérieur étant de 30 000 livres sterling par an. Ce seuil devrait être augmenté de 25 %, ont indiqué les sources, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat pour évoquer les discussions confidentielles entre les gouvernements.

La Maison Blanche et le gouvernement britannique n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le ministre britannique des sciences, Patrick Vallance, avait déjà signalé que les négociations commerciales avec les États-Unis entraîneraient probablement une augmentation des dépenses publiques pour certains médicaments.

Il a déclaré aux législateurs en octobre qu'"un certain degré d'augmentation des prix est inévitable" pour les nouveaux médicaments innovants dans le cadre des négociations, bien que les médicaments existants et les génériques puissent ne pas connaître les mêmes augmentations.

Le président américain Donald Trump a fait pression sur la Grande-Bretagne et le reste de l'Europe pour qu'ils paient davantage pour les médicaments américains, dans le cadre de son action visant à aligner les coûts des médicaments américains sur ceux des autres pays riches.

De grandes entreprises pharmaceutiques ont entre-temps retardé leurs investissements en Grande-Bretagne, notamment AstraZeneca AZN.L , la plus grande entreprise de la Bourse de Londres en termes de valeur de marché, en invoquant un environnement opérationnel difficile.

Les deux pays ont convenu en mai de rechercher "un traitement nettement préférentiel pour les produits pharmaceutiques", en s'engageant à ce que la Grande-Bretagne s'efforce d'améliorer l'environnement pour les entreprises pharmaceutiques opérant dans le pays.