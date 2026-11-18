Les États-Unis et la Corée du Sud publient des alertes urgentes concernant des failles dans le langage de programmation Java

Les autorités américaines et sud-coréennes ont publié des avis de cybersécurité, exhortant les utilisateurs de Java à installer de toute urgence les mises à jour de sécurité après la découverte de failles dans ce langage de programmation très répandu.

La préoccupation était telle en Corée du Sud, où Java est largement utilisé, que la présidence a tenu mardi une réunion d’urgence avec les agences gouvernementales concernées afin de discuter des mesures préventives à prendre pour remédier au problème, a rapporté l’agence de presse Yonhap.

Java, disponible auprès d’Oracle ainsi que sous forme de kits de développement open source, est utilisé dans des systèmes d’information critiques au sein des administrations publiques, du secteur privé, des institutions financières et de l’armée.

L’Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) a indiqué dans un avis que ces failles nécessitaient l’application immédiate de correctifs.

Oracle n’a pas pu être joint immédiatement pour commenter, mais la société a publié le 17 novembre une mise à jour logicielle pour son kit de développement Java (JDK) contenant des correctifs pour ce problème.

Les inquiétudes en matière de cybersécurité se sont accrues cette année à l’échelle mondiale en raison du développement rapide de l’IA , notamment en raison d’ incidents impliquant des agents d’IA malveillants, et d’une série de pannes technologiques ces derniers jours. Les entreprises de cybersécurité mettent régulièrement en évidence des exemples de pirates informatiques utilisant l’IA pour lancer des dizaines d’intrusions simultanément.

Le ministère sud-coréen des Sciences et des TIC ainsi que l’Agence coréenne pour l’Internet et la sécurité ont déclaré mercredi que les institutions publiques et les entreprises privées devaient installer de toute urgence les mises à jour de sécurité.

La Corée du Sud est considérée comme particulièrement vulnérable, car elle figure parmi les pays où l’utilisation de Java est très répandue dans les secteurs public et privé, selon une enquête réalisée en 2021 par le fabricant d’outils de programmation JetBrains.

La Chine et l’Allemagne affichent également des taux d’utilisation élevés.

Java représentait 53% des langages de programmation utilisés en Corée du Sud, contre une moyenne mondiale de 30%, selon l’enquête de JetBrains.

En Corée du Sud, son utilisation était particulièrement élevée dans le secteur public, avec une part de 72% dans l’utilisation des langages de programmation pour les systèmes d’information, selon une enquête gouvernementale réalisée l’année dernière.