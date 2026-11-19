Les États-Unis et la Chine peuvent contribuer à mettre fin à la guerre en Ukraine, a déclaré Trump à Xi avant la réunion trilatérale avec Poutine

par Jarrett Renshaw et Trevor Hunnicutt

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi à son homologue chinois Xi Jinping qu' ils devraient tous deux contribuer à mettre fin à la guerre en Ukraine, à la veille de leur rencontre trilatérale sans précédent avec le président russe Vladimir Poutine.

Selon les analystes, cette rencontre diplomatique entre les dirigeants des plus grandes puissances nucléaires mondiales a peu de chances de déboucher sur des accords majeurs , compte tenu des profondes divergences sur l'Ukraine, l'Iran, les armes nucléaires et le commerce. Mais elle a inquiété les petits pays qui craignent que leurs intérêts ne soient négligés.

Trump a rencontré Poutine et Xi séparément avant les pourparlers trilatéraux, qualifiant le dirigeant russe d'« ami ». Le Kremlin a indiqué qu'ils avaient discuté de l'Ukraine et que Poutine avait quitté la réunion dans une « excellente » humeur.

Lors de sa rencontre avec Xi juste après, Trump l'a remercié pour son accueil somptueux et a exprimé l'espoir que leur réunion trilatérale avec Poutine soit couronnée de succès.

« Nous cherchons tous deux à apporter notre aide en ce qui concerne la guerre entre la Russie et l'Ukraine », a déclaré Trump. « J'aimerais que ce conflit prenne fin. »

Trump a indiqué que les deux présidents étaient fermement convaincus que le pétrole devait continuer à transiter par le détroit d'Ormuz, dont le trafic a été perturbé par la guerre en Iran. Xi n'a fait aucune mention de l'Ukraine ni de l'Iran dans ses propos.

Patricia Kim, chercheuse en politique étrangère à la Brookings Institution, a déclaré que la Chine ne souhaiterait pas être perçue comme négociant un accord sur l'Ukraine, compte tenu de l'« image problématique » qu'engendrerait l'absence de participation des dirigeants de Kyiv et européens.

« Xi a qualifié la guerre entre la Russie et l'Ukraine de problème fondamentalement européen, ce qui rend Pékin encore moins enclin à assumer la responsabilité de la résoudre », a déclaré Mme Kim.

FANFARE ET FASTE

S'exprimant jeudi matin sur Fox News, Donald Trump a souligné le faste qui a entouré son arrivée au sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Shenzhen, pôle technologique du sud de la Chine, ce qui contrastait avec l'accueil plus discret réservé aux autres dirigeants, dont Vladimir Poutine. La Première ministre japonaise Sanae Takaichi a atterri sans aucune cérémonie de bienvenue.

Les relations entre le Japon et la Chine se sont détériorées depuis les déclarations de Mme Takaichi en 2025, lorsqu'elle avait déclaré que le Japon pourrait déployer ses forces armées si une intervention chinoise à Taïwan venait également à menacer son territoire.

Jeudi, elle a déclaré que la position de Tokyo sur Taïwan n'avait pas changé .

Le ministère taïwanais de la Défense a indiqué que deux avions militaires russes avaient survolé la partie est de l'île jeudi.

Xi a accueilli Trump à l'aéroport, une première depuis son accession à la présidence, rendant ainsi la pareille à son homologue qui l'avait accueilli à la base militaire d'Andrews en septembre lors de leur dernière rencontre. Les deux dirigeants se sont également brièvement embrassés.

« C'est un grand président, l'un des grands présidents de la Chine, et il n'est jamais allé à l'aéroport pour accueillir quelqu'un », a déclaré Trump lorsqu'on lui a demandé ce qu'il attendait de cette rencontre trilatérale.

« Et ce n'est pas tout: la fanfare, la beauté, le faste, les milliers de personnes, les jeunes enfants, les soldats, tout cela. C'était une marque de grand respect, et je l'apprécie. C'est une grande victoire pour nous. C'est aussi une grande victoire pour la Chine. »

Trump est arrivé après que Xi et Poutine eurent prononcé des discours incisifs dénonçant le « protectionnisme » commercial occidental et les sanctions.

Au cours des travaux de l'APEC de jeudi, Xi a appelé à un commerce « libre et ouvert ». Les dirigeants occidentaux affirment que le modèle de croissance chinois, qui privilégie la puissance industrielle au détriment des consommateurs, est injuste et crée des déséquilibres commerciaux mondiaux déstabilisants.

Poutine, qui vient de subir un revers dans sa guerre contre l'Ukraine après la destruction d'un pont stratégique reliant la Crimée à la Russie, a déclaré que la Russie jouait un rôle clé pour la sécurité alimentaire et énergétique dans la région Asie-Pacifique .

Trump a déclaré à l'auditoire que les États-Unis étaient une puissance du Pacifique depuis des centaines d'années et a vanté la force de son économie.

DISCUSSIONS SERRÉES SUR LES ARMES NUCLÉAIRES

Trump a insisté pour que le contrôle des armes nucléaires soit un thème central du sommet, malgré les objections répétées de la Chine à l'idée de participer à des pourparlers avec Washington et Moscou, qui disposent d'arsenaux nucléaires bien plus importants.

Le président a également exprimé son intérêt pour une rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, mais aucune confirmation n'a été donnée quant à une rencontre imminente.

Le voyage de Trump en Asie a été l'occasion de mettre en avant l'influence des États-Unis, de renforcer les liens avec les alliés régionaux et de mener une ouverture diplomatique très médiatisée auprès de Xi et de Poutine.

Mais le président américain rentrera chez lui confronté à des défis politiques, notamment les répercussions d'élections de mi-mandat particulièrement âpres, le scandale d'espionnage impliquant Nvidia et une série de pannes dans les secteurs des technologies et du transport aérien qui ont ébranlé les Américains.

Les dirigeants ont de nombreuses raisons d'apparaître ensemble, mais bien moins de s'entendre sur le fond, compte tenu de leurs divergences concernant l'Ukraine, l'Iran, les armes nucléaires, le commerce et le renforcement militaire de la Chine, a déclaré Craig Singleton, de la Fondation pour la défense des démocraties.

« Une photo pourrait bien servir les intérêts des trois hommes », a déclaré M. Singleton, ajoutant qu'il estimait que « l'ordre du jour est beaucoup plus difficile à concilier ».

Les entretiens de Trump avec Xi interviennent après une prolongation de leur trêve commerciale ce mois-ci, mais aussi dans un contexte , marqué par des tensions croissantes suite à des informations selon lesquelles des puces Nvidia seraient détournées vers la Chine via l'Asie du Sud-Est, ce qui soulève des questions sur l'efficacité des restrictions américaines à l'exportation et sur l'avenir de l'accès de la Chine aux technologies de pointe.

« C'est le pire cauchemar de Pékin. La Chine souhaite obtenir un accès aux puces électroniques qu'elle puisse négocier avec le président. Elle pourrait parvenir à faire inscrire dans la loi, par les deux partis, des restrictions concernant ces puces », a déclaré M. Singleton.

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