« Les États-Unis et la Chine doivent garder la tête froide en matière de coopération et de concurrence dans le domaine de l'IA », affirme M. Bessent

Les États-Unis et la Chine ne devraient pas se faire d'illusions quant à leurs divergences en matière d'intelligence artificielle, alors qu'ils s'efforcent de coopérer pour atténuer les risques liés à cette technologie tout en se livrant à une concurrence pour la suprématie dans ce domaine, a déclaré mardi le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent.

M. Bessent, qui se rendra en Chine la semaine prochaine à l’occasion de la troisième rencontre de l’année entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping, a déclaré dans un discours préparé à l’intention du Comité national sur les relations américano-chinoises à New York qu’il souhaitait « établir une relation constructive fondée sur l’équilibre et la réciprocité ».

La rencontre à Shenzhen, qui se tiendra en marge du sommet des dirigeants de l’ APEC (Coopération économique Asie-Pacifique) les 18 et 19 novembre, permettra de faire avancer un nouveau dialogue bilatéral sur la « superintelligence », ou SI, a précisé M. Bessent, utilisant le terme privilégié par l’administration Trump pour désigner cette technologie.

Ce dialogue vise à se prémunir contre les risques communs et à « éviter tout malentendu entre nos deux systèmes », a précisé M. Bessent.

« Nous espérons également échanger nos meilleures pratiques pour évaluer et tester les modèles avancés avant leur mise en service, et pour veiller à ce que le jugement humain reste fermement aux commandes de cette technologie », a-t-il déclaré, ajoutant que les deux parties avaient convenu de mettre en place un canal direct pour s’alerter mutuellement en cas d’incidents graves.

Trump et Xi s’étaient mis d’accord sur ce nouveau système d’alerte en matière d’IA lors de leur précédente rencontre à la Maison Blanche en septembre, mais Trump avait alors également déclaré qu’il était réticent à ajouter de nouvelles mesures de protection car il souhaitait préserver le leadership américain.

« À mesure que l’IA progresse, il sera de plus en plus nécessaire de s’engager dans de nouveaux domaines de gestion des risques — et de montrer comment deux nations peuvent concilier les exigences de la concurrence avec les responsabilités liées à leur rôle de leader », a déclaré M. Bessent.

« Ce faisant, nous ne devons pas nous faire d’illusions quant aux différences entre les États-Unis et la Chine. Comme je l’ai indiqué précédemment, nos intérêts ne coïncideront pas toujours. Et notre approche face à chaque défi, de même, ne convergera pas toujours », a-t-il ajouté.

QUESTIONS CONCERNANT NVIDIA

Les propos de M. Bessent n’ont fait aucune mention de la controverse entourant Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , qui fait l’objet d’une enquête menée par le conseil d’administration du fabricant de puces d’IA, à la suite d’un article du New York Times révélant qu’il aurait eu une liaison avec une femme d’affaires soupçonnée par les services de sécurité américains d’être un agent des services de renseignement chinois.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié ces accusations d’espionnage de « sans fondement » et de « diffamation ».

Nvidia a déclaré que son conseil d’administration n’avait aucune raison de croire que la sécurité nationale américaine ou les secrets de l’entreprise aient été compromis, et que M. Huang s’était engagé à coopérer avec l’enquête interne. M. Huang a avoué à ses employés avoir été infidèle à son épouse, mais n’a fourni aucun détail sur cette relation.

Alors que M. Huang était présent aux sommets Trump-Xi à Pékin en mai et à Washington en septembre, on ignorait si Donald Trump l’emmènerait au sommet de l’APEC.

Un quatrième sommet Trump-Xi est prévu cette année en décembre, à l'occasion du sommet du G20 organisé par les États-Unis à Miami.

BAISSES DES DROITS DE DOUANE, DÉFICIT COMMERCIAL

Dans des remarques faisant référence à la première expédition commerciale américaine en Chine en 1784, destinée à échanger du ginseng américain contre du thé, de la porcelaine et de la soie chinois, M. Bessent a déclaré que les relations entre les États-Unis et la Chine seraient soutenues par « la sagesse — et la volonté — de reconnaître les domaines où un objectif commun doit prévaloir sur des intérêts concurrents ».

M. Bessent a évoqué d’autres initiatives commerciales convenues lors des deux précédents sommets Trump-Xi, notamment la création d’un « Conseil du commerce » chargé de déterminer des baisses tarifaires réciproques sur 30 milliards de dollars de biens non sensibles dans les deux sens, ainsi que l’engagement de la Chine à acheter des produits agricoles américains.

Un « Conseil de l’investissement » doté d’une structure similaire offrira un cadre structuré pour traiter des questions telles que l’accès au marché chinois pour les entreprises américaines et « une prévisibilité accrue pour les entreprises chinoises », a-t-il déclaré.

Il a réaffirmé que le déficit commercial américain avec la Chine restait une source de tensions, mais que l’objectif des États-Unis était de « réduire les risques, et non de se dissocier » du commerce avec la Chine.