Les Etats-Unis et l'Iran ont conclu un premier cycle de pourparlers en Suisse - médiateurs

* Les Iraniens ont un temps quitté la salle de négociation-Tasnim

* Les négociations ont duré jusqu'aux premières heures de lundi

* Des réunions techniques se poursuivront cette semaine

* Le pétrole baisse en réaction à l'annonce de progrès dans les négociations

par Humeyra Pamuk, Dave Graham et Tala Ramadan

La première série de pourparlers entre de hauts responsables américains et iraniens en Suisse s'est achevée lundi après un début des négociations tendu marqué à la fois par l'annonce par Téhéran de la refermeture du détroit d'Ormuz et par la menace par les Etats-Unis d'une reprise des frappes contre l'Iran.

Un communiqué conjoint publié par le Qatar et le Pakistan, pays assurant la médiation entre les deux belligérants, indique que les Etats-Unis et l'Iran se sont mis d'accord sur une feuille de route visant à parvenir à un accord définitif dans un délai de 60 jours.

Ces discussions techniques, entamées dimanche à la suite du protocole d'accord signé la semaine dernière, se poursuivront jusqu'à la fin de la semaine dans la station alpine de Bürgenstock, propriété du Qatar, selon ce communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères qatari.

Washington et Téhéran se sont mis d'accord sur un mécanisme visant à mettre fin aux combats au Liban et ont ouvert une ligne de communication afin de garantir la sécurité du passage des navires commerciaux dans le détroit contesté d'Ormuz, précise le communiqué.

En l'absence du président américain Donald Trump, son vice-président, JD Vance, avait ouvert dimanche ces pourparlers qui se sont poursuivis jusqu'aux premières heures de lundi. La Maison blanche n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat sur le sujet.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a déclaré que son pays avait obtenu des dérogations pour ses exportations de pétrole et de produits pétrochimiques, le déblocage de certains avoirs gelés et le lancement d'un plan de reconstruction et de développement pour l'Iran.

Juste avant le début officiel des pourparlers dimanche, la chaîne Fox News avait rapporté que Donald Trump avait déclaré avoir dit aux responsables iraniens : "Vous n'aurez plus de pays" s'ils tentaient de fermer à nouveau le détroit d'Ormuz.

Accusant les Etats-Unis et Israël, qui a une nouvelle fois bombardé le Liban au cours du week-end, de ne pas respecter l'accord de mémorandum américano-iranien, l'Iran avait annoncé samedi qu'il refermait le détroit.

Donald Trump avait également réitéré sa menace selon laquelle les Etats-Unis prendraient le contrôle de cette voie navigable essentielle pour les hydrocarbures et pourraient percevoir leur propre péage, selon Fox News.

Donald Trump a déclaré avoir accepté le mémorandum de la semaine dernière afin d'éviter une dépression économique mondiale sur fond de flambée des prix du pétrole en lien avec la fermeture du détroit. Les cours du pétrole qui étaient revenus la semaine dernière à des niveaux jamais proches du début de la guerre, déclenchée le 28 février, ont encore reculé lundi.

VERSIONS DIVERGENTES DES DISCUSSIONS

Des sources américaines et iraniennes ont donné des versions divergentes des discussions qui se sont tenues en Suisse.

L'agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim, citant une source, a indiqué qu'après la divulgation publique des menaces de Donald Trump, la délégation iranienne avait refusé de regagner la salle où se tenaient les pourparlers. Les échanges de messages entre les deux camps, via des médiateurs pakistanais et qatariens, avaient cependant continué, selon Tasnim.

Les Iraniens ont fait savoir que le démarrage des négociations sur le volet nucléaire nécessitait la mise en œuvre d'autres éléments du protocole d'accord, notamment le déblocage des avoirs gelés et l'octroi par les Etats-Unis de dérogations autorisant les exportations de pétrole iranien, a également rapporté Tasnim.

"Les Iraniens ne sont jamais partis et sont toujours ici à se réunir et à négocier jusque tard dans la nuit", avait déclaré à Reuters un diplomate américain participant aux pourparlers.

"Nous avons abordé, entre autres sujets, le détroit, le Liban, les questions nucléaires et les détails de la mise en œuvre du protocole d'accord", avait-il précisé.

Le mémorandum prévoit la réouverture du détroit d'Ormuz, ainsi que la fin de toutes les hostilités, y compris au Liban, où Israël a continué de mener des frappes meurtrières au curs du week-end tandis que le Hezbollah, soutien de l'Iran, ont tiré sur des cibles israéliennes.

Lors des pourparlers en Suisse, où des responsables américains et iraniens se sont rencontrés en présence de médiateurs qatariens, JD Vance avait minimisé l'impact des violences au Liban, affirmant que des progrès avaient été réalisés en vue de mettre fin aux hostilités dans ce pays.

"Ces situations sont toujours un peu compliquées", avait-il déclaré.

Aux Etats-Unis, Donald Trump avait menacé de reprendre les attaques contre l'Iran si ce dernier ne maîtrisait pas ses alliés.

"L'Iran doit immédiatement empêcher ses MANDATAIRES grassement rémunérés au Liban de semer le trouble", avait-il écrit sur les réseaux sociaux, faisant apparemment référence au Hezbollah. "S'ils ne le font pas, nous frapperons à nouveau très fort l'Iran, comme nous l'avons fait la semaine dernière, mais encore plus fort !!!".

Alors même que Donald Trump menaçait l'Iran, JD Vance avait déclaré aux journalistes que le président américain avait "demandé de tourner la page afin de transformer nos relations avec le peuple iranien".

Dimanche soir, un diplomate américain a indiqué que les discussions avaient porté notamment sur "la clarification de certains messages confus de l'Iran concernant le détroit et la mise en place de mécanismes de prévention des conflits afin de garantir que le détroit reste entièrement ouvert".

(Bureaux de Reuters; rédigé par Ann Saphir, version française Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)