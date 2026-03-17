Les États-Unis envisagent un règlement de près d'un milliard de dollars avec TotalEnergies pour l'abandon de parcs éoliens, selon le NYT

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(Ajout de détails et d'éléments de contexte à partir du paragraphe 2)

17 mars - Les autorités américaines sont en train de rédiger des accords pour verser à la major pétrolière française TotalEnergies TTEF.PA environ 1 milliard de dollars en compensation de l 'annulation des baux pour ses parcs éoliens dans les eaux fédérales au large de l'Etat de New York et de la Caroline du Nord, a rapporté le New York Times mardi.

Selon les termes des accords proposés, le ministère de l'Intérieur des États-Unis annulera les baux dans les eaux fédérales pour deux projets, connus sous le nom d'Attentive Energy et Carolina Long Bay, a déclaré le NYT , citant des documents.

Le ministère de la justice versera ensuite plus de 928 millions de dollars à TotalEnergies, en compensation de ses offres gagnantes lors des ventes de baux sous la précédente administration Biden, selon le rapport du NYT.

La Maison Blanche, le ministère américain de la justice, le ministère américain de l'intérieur et TotalEnergies n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'information.

Le groupe énergétique français avait formé une coentreprise en octobre 2023 pour le développement du projet éolien offshore Attentive Energy au large de New York. En novembre 2024, il a déclaré avoir mis en pause le développement du parc éolien après la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine.

La société a obtenu un bail pour le projet Carolina Long Bay en 2022.

À la suite du règlement, TotalEnergies abandonnera ses projets de construction de parcs éoliens. Elle s'engagera également à investir dans l'infrastructure du gaz naturel au Texas, selon le rapport.

Les promoteurs d'éoliennes en mer ont été confrontés à des perturbations répétées sous le président américain Donald Trump, qui a déclaré qu'il trouvait les éoliennes laides, chères et inefficaces.