Les États-Unis envisagent de nouvelles mesures de répression à l'encontre des entreprises de télécommunications chinoises, selon la FCC

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La Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis a déclaré qu'elle pourrait interdire à trois grandes sociétés de télécommunications chinoises d'exploiter des centres de données aux États-Unis et à d'autres entreprises de télécommunications de se connecter avec elles aux États-Unis.

La FCC a déclaré qu'elle avait provisoirement conclu qu'elle devrait interdire aux entreprises de télécommunications américaines et autres opérant aux États-Unis de s'interconnecter avec des entreprises figurant sur la liste dite "Covered List" qui, selon elle, posent des problèmes de sécurité nationale, notamment China Mobile 600941.SS , China Telecom 601728.SS et China Unicom 0762.HK .