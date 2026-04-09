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Les États-Unis envisagent de nouvelles mesures de répression à l'encontre des entreprises de télécommunications chinoises, selon la FCC
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 22:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis a déclaré qu'elle pourrait interdire à trois grandes sociétés de télécommunications chinoises d'exploiter des centres de données aux États-Unis et à d'autres entreprises de télécommunications de se connecter avec elles aux États-Unis.

La FCC a déclaré qu'elle avait provisoirement conclu qu'elle devrait interdire aux entreprises de télécommunications américaines et autres opérant aux États-Unis de s'interconnecter avec des entreprises figurant sur la liste dite "Covered List" qui, selon elle, posent des problèmes de sécurité nationale, notamment China Mobile 600941.SS , China Telecom 601728.SS et China Unicom 0762.HK .

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