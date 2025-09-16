 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les États-Unis envisagent de nouveaux droits de douane sur les pièces automobiles pour des raisons de sécurité nationale
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 15:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère américain du commerce a déclaré mardi qu'il examinerait les demandes de l'industrie visant à imposer des droits de douane sur des pièces automobiles importées supplémentaires dans les semaines à venir, pour des raisons de sécurité nationale.

En mai, Donald Trump a imposé des droits de douane de 25 % sur plus de 460 milliards de dollars d'importations annuelles de véhicules et de pièces automobiles, mais il a depuis conclu des accords pour réduire ces droits de douane sur certains pays. Le ministère a déclaré lundi que les producteurs nationaux d'automobiles ou de pièces automobiles, ou toute association industrielle, peuvent demander l'imposition de droits de douane sur des pièces supplémentaires.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

