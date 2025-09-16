Les États-Unis envisagent de nouveaux droits de douane sur les pièces automobiles pour des raisons de sécurité nationale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère américain du commerce a déclaré mardi qu'il examinerait les demandes de l'industrie visant à imposer des droits de douane sur des pièces automobiles importées supplémentaires dans les semaines à venir, pour des raisons de sécurité nationale.

En mai, Donald Trump a imposé des droits de douane de 25 % sur plus de 460 milliards de dollars d'importations annuelles de véhicules et de pièces automobiles, mais il a depuis conclu des accords pour réduire ces droits de douane sur certains pays. Le ministère a déclaré lundi que les producteurs nationaux d'automobiles ou de pièces automobiles, ou toute association industrielle, peuvent demander l'imposition de droits de douane sur des pièces supplémentaires.