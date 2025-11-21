 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 037,50
+0,63%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les États-Unis envisagent d'autoriser Nvidia à vendre des puces H200 à la Chine, selon certaines sources
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 20:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration Trump envisage d'autoriser les ventes de puces d'intelligence artificielle H200 de Nvidia à la Chine, ont déclaré des personnes au fait du dossier, alors que la détente entre Washington et Pékin renforce les perspectives d'exportation de technologies américaines de pointe vers la Chine.

Valeurs associées

NVIDIA
182,6000 USD NASDAQ +1,09%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank