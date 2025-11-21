Les États-Unis envisagent d'autoriser Nvidia à vendre des puces H200 à la Chine, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration Trump envisage d'autoriser les ventes de puces d'intelligence artificielle H200 de Nvidia à la Chine, ont déclaré des personnes au fait du dossier, alors que la détente entre Washington et Pékin renforce les perspectives d'exportation de technologies américaines de pointe vers la Chine.