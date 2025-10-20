Les États-Unis enquêtent sur les robotaxis de Waymo concernant la sécurité autour des bus scolaires

La NHTSA sonde Waymo pour des infractions à la sécurité des bus scolaires

La flotte de Waymo comprend plus de 1 500 robotaxis dans les grandes villes américaines

L'entreprise affirme que des améliorations ont déjà été apportées à la sécurité des bus scolaires

L'administration nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA) a déclaré lundi qu'elle avait ouvert une enquête préliminaire sur environ 2 000 véhicules autopilotés Waymo après des rapports selon lesquels les robotaxis de l'entreprise pourraient ne pas avoir respecté les lois sur la sécurité routière autour des bus scolaires à l'arrêt.

Cette enquête est le dernier examen fédéral en date des systèmes de conduite autonome, les régulateurs se penchant sur la manière dont les technologies sans conducteur interagissent avec les piétons, les cyclistes et les autres usagers de la route.

La NHTSA a déclaré que l'Office of Defects Investigation a ouvert l'examen après avoir signalé un rapport des médias décrivant un incident dans lequel un véhicule autonome Waymo n'est pas resté immobile à l'approche d'un bus scolaire dont les feux rouges clignotaient, le bras d'arrêt déployé et le bras de contrôle de la traversée déployé.

Le rapport indique que le véhicule Waymo s'est d'abord arrêté à côté du bus, puis a manœuvré autour de son avant, dépassant le bras d'arrêt déployé et le bras de contrôle de la traversée pendant que les élèves descendaient.

Un porte-parole de Waymo a déclaré que la société avait "déjà développé et mis en œuvre des améliorations liées à l'arrêt pour les bus scolaires et qu'elle déploierait des mises à jour logicielles supplémentaires dans notre prochaine version logicielle."

La société a ajouté que "conduire en toute sécurité autour des enfants a toujours été l'une des plus grandes priorités de Waymo". Dans l'incident en question, le véhicule s'est approché du bus scolaire d'un angle où les feux clignotants et le panneau d'arrêt n'étaient pas visibles et a lentement contourné l'avant du bus avant de le dépasser, en gardant une distance de sécurité avec les enfants."

La NHTSA a déclaré que le véhicule impliqué était équipé du système de conduite automatisée de cinquième génération de Waymo (ADS) et qu'il circulait sans conducteur humain au moment de l'incident.

Waymo a déclaré que sa flotte de robotaxis compte plus de 1 500 véhicules opérant à travers les grandes villes américaines, notamment Phoenix, Los Angeles, San Francisco et Austin.

La société GOOGL.O , détenue par Alphabet, prévoit également de se développer à l'international, avec des lancements dans des villes telles que Tokyo et Londres dans les années à venir.