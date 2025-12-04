 Aller au contenu principal
Les États-Unis enquêtent sur des informations selon lesquelles les voitures autonomes Waymo ont dépassé illégalement des bus scolaires à 19 reprises au Texas
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 19:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une agence américaine a déclaré jeudi qu'elle avait demandé à Waymo de répondre à des questions supplémentaires après que des responsables du Texas ont déclaré que les véhicules auto-conduits de l'unité Alphabet GOOGL.O avaient dépassé illégalement des bus scolaires à 19 reprises depuis le début de l'année scolaire.

La National Highway Traffic Safety Administration a ouvert une enquête en octobre après un incident en Géorgie au cours duquel un Waymo n'est pas resté immobile à l'approche d'un bus scolaire dont les feux rouges clignotaient et le bras d'arrêt était déployé.

Dans une lettre publiée le 20 novembre par la NHTSA, le district scolaire indépendant d'Austin a déclaré que cinq incidents se sont produits en novembre après que Waymo a déclaré avoir effectué des mises à jour logicielles pour résoudre le problème et a demandé à l'entreprise d'interrompre ses opérations autour des écoles aux heures de ramassage et de dépose jusqu'à ce que l'entreprise puisse s'assurer que les véhicules n'enfreindraient pas la loi. Waymo n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Valeurs associées

ALPHABET-A
316,7600 USD NASDAQ -0,90%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

