Les États-Unis enquêtent sur des informations selon lesquelles les voitures autonomes Waymo ont dépassé illégalement des bus scolaires à 19 reprises au Texas

Une agence américaine a déclaré jeudi qu'elle avait demandé à Waymo de répondre à des questions supplémentaires après que des responsables du Texas ont déclaré que les véhicules auto-conduits de l'unité Alphabet GOOGL.O avaient dépassé illégalement des bus scolaires à 19 reprises depuis le début de l'année scolaire.

La National Highway Traffic Safety Administration a ouvert une enquête en octobre après un incident en Géorgie au cours duquel un Waymo n'est pas resté immobile à l'approche d'un bus scolaire dont les feux rouges clignotaient et le bras d'arrêt était déployé.

Dans une lettre publiée le 20 novembre par la NHTSA, le district scolaire indépendant d'Austin a déclaré que cinq incidents se sont produits en novembre après que Waymo a déclaré avoir effectué des mises à jour logicielles pour résoudre le problème et a demandé à l'entreprise d'interrompre ses opérations autour des écoles aux heures de ramassage et de dépose jusqu'à ce que l'entreprise puisse s'assurer que les véhicules n'enfreindraient pas la loi. Waymo n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.