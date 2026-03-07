Les États-Unis élaborent de nouvelles lignes directrices strictes en matière d'IA sur fond de conflit avec Anthropic, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration Trump a élaboré des règles strictes pour les contrats civils d'intelligence artificielle qui exigeraient des entreprises d'IA qu'elles autorisent "toute utilisation légale" de leurs modèles, alors que le Pentagone et Anthropic se trouvent dans une impasse , a rapporté le Financial Times vendredi.

Ce rapport intervient un jour après que le Pentagone a officiellement désigné Anthropic comme un "risque pour la chaîne d'approvisionnement" et a interdit aux contractants gouvernementaux d'utiliser la technologie de l'entreprise d'intelligence artificielle dans le cadre de travaux pour l'armée américaine. Cette décision fait suite à un différend de plusieurs mois concernant l'insistance de l'entreprise sur des mesures de protection qui, selon le ministère de la défense, allaient trop loin.

Un projet de lignes directrices examiné par le FT stipule que les groupes d'IA cherchant à travailler avec le gouvernement doivent accorder aux États-Unis une licence irrévocable pour l'utilisation de leurs systèmes à toutes fins légales.

Les directives de l'administration américaine des services généraux (GSA) s'appliqueraient aux contrats civils et s'inscrivent dans le cadre d'un effort plus large du gouvernement pour renforcer l'acquisition de services d'IA, a rapporté le FT, ajoutant qu'elles reflètent les mesures envisagées par le Pentagone pour les contrats militaires.

La Maison Blanche et la GSA n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Le projet de la GSA stipule également que les entrepreneurs "ne doivent pas encoder intentionnellement des jugements partisans ou idéologiques dans les données de sortie des systèmes d'IA", a rapporté le FT.

Il exige également des entreprises qu'elles indiquent si leurs modèles ont été "modifiés ou configurés pour se conformer à un cadre réglementaire ou de conformité commercial ou du gouvernement fédéral non américain", a rapporté le FT.