Les États-Unis devraient ajouter Alibaba et d'autres sociétés à la liste des entreprises qui aideraient l'armée chinoise, selon certaines sources
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 14:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une lettre supprimée dans "autres" dans le titre. Texte inchangé.) par Michael Martina et Alexandra Alper

L'administration Trump devrait ajouter des entreprises, dont Alibaba 9988.HK , à une liste d'entreprises qui aideraient l'armée chinoise dès vendredi, ont déclaré deux personnes familières avec le dossier.

La liste 1260H du Pentagone n'impose pas formellement de sanctions aux entreprises chinoises, mais elle envoie un message aux fournisseurs du Pentagone et d'autres agences gouvernementales américaines sur l'opinion de l'armée américaine à l'égard de ces entreprises, dont certaines ont poursuivi les États-Unis pour leur inscription sur cette liste.

